¡Ö²ÈÀ¯ÉØ¥¹¥Ñ¥¤¡×¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¥Þ¥À¥à¤¿¤Á
¡Ö¥Á¥å¥Á¥§¡Ê¼çÂÎ¡Ë113Ç¯¡¢2024Ç¯¡¢Ê¿¾í¡×¡½¡½ËÌÄ«Á¯¹ñ±Ä¤ÎÄ«Á¯Ãæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ëÀ¼ÌÀÊ¸¤Ê¤É¤ÎÎà¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼çÂÎÇ¯¹æ¤ÈÀ¾Îñ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬µÞ¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ç1997Ç¯9·î9Æü¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥Á¥å¥Á¥§¡Ê¼çÂÎ¡ËÇ¯¹æ¤¬¡¢º£Ç¯10·î12Æü¤ËµÞ¤Ë»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¹æ¤Ï¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ÎÁÄÉã¡¦¸Î¶âÆüÀ®¤Î¡ÖÉÔÌÇ¤Î¶ÈÀÓ¤òÄ¹¤¯µ±¤«¤·¤á¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¤È¡¢1997Ç¯7·î¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤Î¤Ï¶âÀµ²¸»á¤Î¡Ö¿À³Ê²½¡×¤Î°ì´Ä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÎã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà¤ÎÁÄÉã¤ÈÉã¤¬·Ç¤²¤¿¡ÖÆîËÌÅý°ì¡×¤È¤¤¤¦¹ñÀ§¤¬¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤ËÊ¤¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¹ñÌ±¤ÏÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤ò¸ø¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì¿¤Ë·¸¤ï¤ë»öÂÖ¤ò¾·¤¯¡£²«³¤ËÌÆ»¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ø¥Ö¥¯¥È¡Ë¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼NKÆâÉô¾ðÊó¶Ú¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
ÎÛ»³¡Ê¥ê¥ó¥µ¥ó¡Ë·´¤Î¤¢¤ë¾¦Å¹¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿50Âå½÷À¥Á¥§¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¤òÁá¤¯¤ËË´¤¯¤·¤¿¡£·´Æâ¤ÎÆ±¤¸¶¶ø¤Î½÷À¤¿¤Á¤È·î¤Ë1²óÄøÅÙ½¸¤Þ¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¯¼£¿§¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÃ±¤Ë¿©»ö¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤¹¤ë¾ì¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÉÑÈË¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤´Ø·¸¤È¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ë¤·¤Þ¤¤¹þ¤ß¡¢Âç¤Ã¤Ô¤é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¤ò½ù¡¹¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢¥Á¥§¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö²áµî¤Î¼óÎÎÍÍ¤Î³×Ì¿¶ÈÀÓ¤ÈÀ®²Ì¤¬¾Ã¤·µî¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤ÇÊÑ¤Ë´¶¤¸¤ë¡×
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢²æ¤¬°Õ¤òÆÀ¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥§¤µ¤ó¤Ë»¿Æ±¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¼çÂÎÇ¯¹æ¤¬ÅÞ¤Î¸ø¼°¤Î»Ø¼¨¤äÀâÌÀ¤â¤Ê¤·¤ËµÞ¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡×
¡ÖÃæ±û¤¬Êý¿Ë¤ò²¼¤·¤¿¤«¤éÇ¯¹æ¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¤Ê¤¼¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿Í¡¹¤Ïµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¿ÍÌ±¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤²¿¤é¤«¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¤½¤ì¤ËÊ¹¤¼ª¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î²È¤Ç²ÈÀ¯ÉØ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À¤À¡£¤ª¤½¤é¤¯¾ðÊó°÷¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î½÷À¤¬ÊÝ±ÒÉô¡ÊÈëÌ©·Ù»¡¡Ë¤ËÌ©¹ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥§¤µ¤ó¤¬¤Þ¤ºÂáÊá¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê¤Î½÷À¤¿¤Á¤âº£·î20Æü¤´¤í¤Ë¼¡¡¹¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§ËÌÄ«Á¯½÷À¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤ë¡ÖÂÀ¤µ£·¥»¥ó¥Á¡×¤Î»ÄµÔ¹Ô°Ù¡Ë
ÊÝ±ÒÉô¤Ï¡¢¥Á¥§¤µ¤ó¤é¤¬¡ÖÈó¸ø¼°¤ÎÈ¿Æ°ÈëÌ©ÁÈ¿¥¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ö°Æ¤òÀ¯¼£»ö·ï¤ò¤·¤Æ°·¤¦·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¡£À¯¼£ÈÈ°·¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢´ÉÍý½ê¡ÊÀ¯¼£ÈÈ¼ýÍÆ½ê¡ËÁ÷¤ê¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ï¡¢¥Á¥§¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤¬¶âÀµ²¸»á¤Î¿ÈÊÕ·Ù¸î¤òÃ´Åö¤¹¤ëÄ«Á¯¿ÍÌ±·³¡ÊËÌÄ«Á¯·³¡Ë974ÉôÂâ¡Ê¸î±Ò»ÊÎáÉô¡Ë¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ºÇ°¤Î»öÂÖ¤ÏÌÈ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÇÀ¯¼£ÈÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÏ¢ºÂÀ©¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢ËÜ¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º²ÈÂ²Á´°÷¤¬´ÉÍý½êÁ÷¤ê¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£µÕ¤ËÂ©»Ò¤¬¸î±Ò»ÊÎáÉô¤ò¼¤á¤µ¤»¤é¤ì¡¢Êì¿Æ¤È¶¦¤Ë´ÉÍý½ê¤Ë¹Ô¤¯²ÄÇ½À¤â½¼Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£