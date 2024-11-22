ºÇ¿·Ãæµ÷Î¥ÃÆ¤ÇÊóÉü¤È¥×¡¼¥Á¥ó»á¡¡ÊÆ²¤¤ÎÄ¹¼ÍÄø¹¶·âÍÆÇ§¤òÈóÆñ
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï21Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÊÆ²¤À½¤ÎÄ¹¼ÍÄøÊ¼´ï¤Ç¥í¥·¥¢ÎÎ¤ò¹¶·â¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÊóÉüÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¥É¥Ë¥×¥í¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÀ½Â¤»ÜÀß¤òºÇ¿·¤ÎÃæµ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¹¶·â¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ²¤¤¬¹¶·â¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÃÏ°èÊ¶Áè¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÀ³Ê¤òÂÓ¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¡ÖÀïÆ®³ÈÂç¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ£À®²ÄÇ½¤ÊÊ¿ÏÂ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Î¥·¥óÉûÊóÆ»´±¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÃæµ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤«¤é»öÁ°¤Ë¡¢Åö¶É´Ö¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÄÌÃÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡¢º£·î19Æü°Ê¹ß¤Ë¥í¥·¥¢À¾Éô¤Î¥Ö¥ê¥ã¥ó¥¹¥¯½£¤ä¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ËÊÆ¹ñÀ½¤ä±Ñ¹ñÀ½¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ç¤Ï·³¤Î»ÊÎáµòÅÀ¤Î°ì¤Ä¤ÇÊ£¿ô¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¤È¤·¡Ö¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï·èÁ³¤È¶À¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£