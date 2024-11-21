ÃíÌÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥¹¥¦¥§¥¤¥È Photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬Åß¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥¦¥£¡¼¥é¡¼»á¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

Çò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¸¥ã¥é¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥¹¥¦¥§¥¤¥È¤À¡£´û¤Ë¤³¤³¿ô½µ´Ö¤ÇÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º¸Íø¤­¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥ê¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÉéÃ´¤¬Âç¤­¤¯¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤â¤¦1¿Íº¸Íø¤­¤ÎÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¿·´ÆÆÄ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥ë¡¼¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥×¥ì¥¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥°Á°´ÆÆÄ²¼¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Ö¥é¥ó¥¹¥¦¥§¥¤¥È¤òËÜµ¤¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¼¡¤Î¿ô½µ´Ö¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ä¥·¥ç¡¼¤Ï²ø²æ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î²áÌ©ÆüÄø¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÊä¶¯¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤¬¥Ù¥¿¡¼¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Þ¥ó ¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£