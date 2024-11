【RZ-053 ケーニッヒウルフ】11月22日 再販価格:13,200円【RZ-030 ガンスナイパー ワイルドウィーゼル仕様】11月22日 再販価格:5,720円

コトブキヤは、プラモデル「RZ-053 ケーニッヒウルフ」及び「RZ-030 ガンスナイパー ワイルドウィーゼル仕様」の再生産分を11月22日に発売する。価格は「ケーニッヒウルフ」が13,200円で、「ガンスナイパー ワイルドウィーゼル仕様」が5,720円。

両商品は、同社の「HMMゾイド」シリーズよりオオカミ型ゾイド「ケーニッヒウルフ」と、オーガノイドシステム搭載の小型ゾイド「ガンスナイパー」を立体化したもの。頭部コックピットのハッチは開閉し、一般パイロットのフィギュアを搭乗させることができる。胴体に内蔵されたゾイドコア部分は着脱が可能となっている。

各種エンブレムやコーションマークを豊富に盛り込んだデカールが新規に付属している。

「RZ-053 ケーニッヒウルフ」

ヘッドギアは前方への回転可動だけでなく、非展開時にも首の左右可動を妨げないように可動させることができる。背部には5mm穴ハードポイントを標準装備しており、別売りのカスタマイズパーツをはじめとした各種武装が装着可能となっている。

また、2連装マルチディスチャージャーは基部が上部へ跳ね上げ可動でき、さらに左右に開く可動もできる。

「RZ-030 ガンスナイパー ワイルドウィーゼル仕様」

砲撃力とレーダー機能を上げるワイルドウィーゼルユニットを追加装備し、腕部には3連ビームマシンガンのほかショートビームガンが装備できる。また、頭部キャノピーやセンサー部のクリアーパーツは無色クリアー成型のものが追加で付属し、好みのクリアーカラーに塗装可能となっている。

(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.

※発売日は流通により前後する場合があります。