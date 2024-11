【PS Store:11月のお買い得セール】セール期間:11月22日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation Store(PS Store)にて「11月のお買い得セール」を開催している。期間は本日11月22日まで。

本セールでは、対戦格闘ゲーム「鉄拳8」やオープンワールドアクション「Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition」、シミュレーションRPG「ユニコーンオーバーロード」、「ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~」などがラインナップ。期間中、最大75%オフのお買い得価格で提供される。

なお、一部タイトルはセール期間が異なる場合があるため、購入する際はセール価格が適用されているかどうかを確認してから購入してほしい。

「11月のお買い得セール」対象タイトル(一部)

「鉄拳8」

価格:9,680円

セール価格:4,840円(50%オフ)

セール期間:11月22日23時59分まで

「Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition」

価格:9,990円

セール価格:6,193円(38%オフ)

セール期間:11月22日23時59分まで

「ユニコーンオーバーロード PS4&PS5」

価格:8,778円

セール価格:6,144円(30%オフ)

セール期間:11月22日23時59分まで

「ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~(PS4&PS5)」

価格:8,580円

セール価格:5,148円(40%オフ)

セール期間:11月22日23時59分まで

TEKKENTM8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)CAPCOM

DRAGON'S DOGMA is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

(C)ATLUS. (C)SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS and the ATLUS logo are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd.. SEGA, the SEGA logo and UNICORN OVERLORD are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.