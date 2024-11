【日常やめたらしたいこと】11月22日 発売価格:759円

「日常やめたらしたいこと」1巻

幻冬舎は、マンガ「日常やめたらしたいこと」を本日11月22日に発売する。価格は759円。

「日常やめたらしたいこと」は「ふたりべや」などを手掛ける漫画家の雪子氏による作品。アイドル、インフルエンサー、吸血鬼など8作品が収録される。バーズコミックスより発売されるマンガとなっている。

「日常やめたらしたいこと」作品概要

アイドル、インフルエンサー、吸血鬼…特別な世界、シチュエーションの百合に耽溺する描き下ろし含む8篇。「Cry for the Moon」、「Pink for Tear」、「あの子と仲良くなる方法」、「アイドルやめたらしたいこと」、「王子様って呼ばないで」、「白妙様、秘密ですよ」、「青空に白リボン(ふたりべや)」、「あした目が醒めたら(ふたりべや)」ほか、描き下ろしを収録した雪子の“百合”作品集。

