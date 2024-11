【「藤子・F・不二雄トリビュート&原作アンソロジー F THE TRIBUTE」】11月22日 発売価格:2,980円

小学館は、マンガ「藤子・F・不二雄トリビュート&原作アンソロジー F THE TRIBUTE」を11月22日に発売する。価格は2,980円。

本書は藤子・F・不二雄氏に大きな影響を受けた漫画界のトップランナーたちが、それぞれトリビュート作品を執筆した1冊。また、各参加漫画家がセレクトした“好きな藤子・F・不二雄作品”も収録されており、珠玉の作品集としても楽しめる。

参加者には「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」の浅野いにお氏、「天国大魔境」の石黒正数氏、「GANTZ」の奥浩哉氏、「スキップとローファー」の高松美咲氏、「これ描いて死ね」のとよ田みのる氏、「ブルーピリオド」の山口つばさ氏、「弱虫ペダル」の渡辺航氏などが名前を連ねている。

そのほか、執筆陣全員のインタビュー記事も掲載されており、藤子・F・不二雄作品の魅力をさまざまな角度から掘り下げている。

【「藤子・F・不二雄トリビュート&原作アンソロジー F THE TRIBUTE」トリビュート作品の内容】

浅野いにお 「ドラえもん」

石黒正数 「エスパー魔美」

今井哲也 「ドラえもん」

奥浩哉 「パーマン」

大童澄瞳 「ドラえもん」

木村風太 「T・Pぼん」

小玉ユキ 「キテレツ大百科」

真造圭伍 「ドラえもん」

高橋聖一 「イヤなイヤなイヤな奴」

高松美咲 「チンプイ」

とよ田みのる 「ポコニャン」

モリタイシ 「パーマン」

山口つばさ 「流血鬼」

山本さほ 「ドラえもん」

吉崎観音 「ドラえもん」

渡辺航 「ドラえもん」

※本書のための完全書き下ろし作品8本と、「Fライフ」3号(2014年)掲載の作品8本の計16本を収録

