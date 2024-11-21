ÆóµÜÏÂÌé¡¢¡ÈÂçÀèÇÚ¡É¹â¶¶ÏÂÌé¤È2¿Í¤À¤±¤ÎÁÜºº¤Ë¡Ä¡Ö¶»¥¢¥Ä¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê»þ¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡Ù
¡¡ÆóµÜÏÂÌé¤È¹â¶¶ÏÂÌé¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë£²¿Í¤À¤±¤ÎÆÈ¼«ÁÜºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¶ÍÃ«·òÂÀ¼ç±é¤ÎABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡ÙÂè3ÏÃ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆóµÜÏÂÌé&¹â¶¶ÏÂÌé¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó
¡¡¼ç±é¡¦¶ÍÃ«·òÂÀ¡¢¸¶ºî¡¦´Æ½¤ ²ÅÄ²éÎµ¡¢´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ Æ£°æÆ»¿Í¤ÇÁ÷¤ë¶½Ê³¤Î¥¯¥é¥¤¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë"¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ"ÌÚ¸¶·Ä¼¡Ïº¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¤È½µ´©»ïµ¼Ô¤Î»°Åç´²¼£¡Êº´ÌîÎè±÷¡Ë¤¬¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤òÉñÂæ¤Ë°Ç¥Ð¥¤¥È¶¯»¦»ö·ï¤òÈ¯Ã¼¤Ë¤·¤¿µð°¤Î±¢ËÅ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¹â¶¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï°Ç¥Ð¥¤¥È»ö·ï¤òÁàºî¤¹¤ë·º»ö²Ý¤Î·º»ö¡¦´Ý»³¹î¼¡¡£°ìÊý¡¢ÆóµÜ¤Ï¤½¤Î°Ç¥Ð¥¤¥È»ö·ï¤Î¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë»²»ö´±¡¦¹âÌîÎ¶Ç·²ð¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡»¦³²¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¡¦ÃæËÜ¤¬¸µ·Ù»¡´±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´Ý»³¤ÎÁÜºº¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÌÀ¡£¤·¤«¤·²¿¸Î¤«·Ù»¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÃæËÜ¤ÎµÏ¿¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹âÌî¤Ï²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¾å¤ÎµÏ¿¤¬Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤Î²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤ì¤Ï·Ù»¡ÆâÉô¤Î¿Í´Ö¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤Çº£²ó¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë´Ý»³¤Ë¹âÌî¤Ï¤³¤¦¹ð¤²¤ë¡£¡Ö¾å¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤Î¤ä¤á¤È¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤Þ¤º²æ¡¹¤À¤±¤ÇÄÉ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡£ÆâÌ©¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿2¿Í¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎÆóµÜ&¹â¶¶¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¡£¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¹â¶¶¤È¤Î¶¦±é¤ËÆóµÜ¤Ï¡ÖÏÂÌéÂçÀèÇÚ¤È¼Çµï¤Î»Å»ö¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¸÷±É¤Çµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¿§¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¥Ë¥Î¤È¹â¶¶ÏÂÌé¤¯¤ó¤¬°ì½ï¤Ë±éµ»¤·¤Æ¤ë¤Î´Ñ¤ì¤Æ¶»¥¢¥Ä¡×¡Ö2¿Í¤¬Æ±¤¸²èÌÌ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¼Çµï¤·¤Æ¤ë¤ÎËÜÅö¤ËÎò»ËÅª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê»þ¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£