ドレスコーズ、過去最大規模のツアー開催決定
本日ワンマンツアー＜the dresscodes TOUR2024“Honeymoon”＞のファイナル公演を終えたドレスコーズが、早くも次なるワンマンツアーの開催を発表した。
今回は、ドレスコーズとして過去最大規模の全国8会場をめぐるツアーとなる。詳細は後日発表。
なお、ドレスコーズは、11月25日に志磨遼平自叙伝『ぼくだけはブルー』重版記念サイン会をdiskunion ROCK in TOKYOにて開催のほか、12月23日に恵比寿The Garden Hallにて毎冬恒例のワンマンライブ＜2024年のドレスコーズ＞の開催が決定している。また、KING RECORDS digitalにて過去のライブ映像のデジタル販売も実施中だ。
＜the dresscodes TOUR 2025＞
6月12日（木）神奈川・川崎CLUB CITTA'
6月14日（土）宮城・仙台Rensa
6月15日（日）北海道・札幌PENNY LANE24
6月21日（土）岡山・YEBISU YA PRO
6月22日（日）福岡・BEAT STATION
6月28日（土）愛知・名古屋 THE BOTTOM LINE
6月29日（日）大阪・なんばHatch
7月6日（日）東京・Zepp Shinjuku（TOKYO）
※詳細後日発表
志磨遼平自叙伝『ぼくだけはブルー』
判型／ページ数 : 四六判／292ページ予定、上製本
定価 : 2,800円(税込)
発行 : シンコーミュージック・エンタテイメント
商品紹介サイト：https://www.shinko-music.co.jp/item/pid0655281/
KING RECORDS digital
詳細URL：https://kingrecords-d.jp/
商品内容
・“Don't Trust Ryohei Shima” TOUR 〈完全版〉【デジタルフォトブック付き】
・SWEET HAPPENING 〜the dresscodes 2015 “Don't Trust Ryohei Shima” JAPAN TOUR【デジタルフォトブック付き】
・公民（the dresscodes 2017 “meme"TOUR FINAL 新木場STUDIO COAST）【デジタルブック「国家」付き】
・どろぼう 〜dresscodes plays the dresscodes〜【デジタルパンフレット付き】
・ルーディエスタ／アンチクライスタ the dresscodes A.K.A. LIVE!【デジタルフォトブック・Zine・特典付き】
・ID10＋ TOUR【デジタルフォトブック付き】
・バイエル(変奏)【デジタルフォトブック・寄稿集付き】
・「ドレスコーズの味園ユニバース」【デジタルフォトブック・小説“ユニバース”付き】
・the dresscodes TOUR2023「散花奏奏」【デジタルフォトブック・特典付き】
※購入の際は会員登録（無料）が必要
＜L'ULTIMO BACIO Anno 24 2024年のドレスコーズ＞
会場：恵比寿 The Garden Hall
時間：開場18:15/開演19:00
【出演者】
ドレスコーズ
【チケット料金】
指定席 ￥6,800 (ドリンク代別)
※未就学児童入場不可 (ご入場される方全てチケット必要)
チケット一般発売
2024年11月23日（土）
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