12月1日までの予約で10％OFF！ 最新Androidゲーム機「AYANEO Pocket EVO」「AYANEO POCKET DMG」の国内正規版が2025年に発売
AYANEO社が開発したSnapdragon G3x Gen 2搭載のAndroidゲーミングデバイス『AYANEO Pocket EVO』と『AYANEO POCKET DMG』の国内正規版が2025年に発売となる。
スレート型の『AYANEO Pocket EVO』は、7インチ有機ELディスプレイ搭載。FPSなどのゲームにも最適な165Hzリフレッシュレート対応となっている。
大型冷却ファンに8600mAhのバッテリーを搭載し、長時間のゲームプレイにも耐えうる設計で、PD急速充電にも対応。発売日は2025年2月7日の予定だ。
往年のレトロハードを思わせる縦長タイプの『AYANEO POCKET DMG』は、3.92インチの有機ELディスプレイを搭載。クラシックな見た目ながらも高精細の映像を映し出すことが可能で、アナログスティックやタッチパッドも搭載している。
大型冷却ファンに6000mAhのバッテリーを搭載し、PD急速充電にも対応。発売日は2025年1月31日の予定だ。
また、どちらのハードもゲームタイトルの管理や、消費電力やファン回転数などのパフォーマンス制御、タイトル別のボタンマッピングの記録など、様々な機能に対応した管理アプリを搭載している。
現在、ハイビーム公式オンラインストア、Amazon.co.jp、ハイビーム各店舗にて予約受付中。12月1日までの予約特典として最大10％OFFでの販売となり、液晶ガラスフィルムなどがプレゼントされる。
Amazon | Ayaneo Pocket EVO 国内正規版 Android ポータブルゲーミングデバイス 7インチ（1920×1080）165Hz 有機ELディスプレイ搭載 Snapdragon G3X Gen2 Wi-Fi/Bluetooth5.3対応 478g (スカイホワイト, メモリ12GB/ストレージ256GB) | その他のゲーム機種本体全般：
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Amazon | AYANEO Pocket DMG 国内正規版 縦型Android ポータブルゲーミングデバイス 3.92インチSnapdragon G3X Gen2 有機ELディスプレイ搭載 Wi-Fi/Bluetooth5.3対応 278g (アークティックブラック, メモリ8GB/ストレージ128GB) | その他のゲーム機種本体全般：
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMZW4NJZ
(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)