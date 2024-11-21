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▲直筆サイン入り限定盤 ▲直筆サイン入り限定盤



▲アニメ盤 ▲アニメ盤

TVアニメ『Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士（ペット）として暮らしてます』オープニング主題歌「最上級の心」発売日：2025年2月26日（水）「最上級の心」特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/nonoka/2nd_single/■直筆サイン入り限定盤１CD＋フォトブック＋直筆サイン入りチェキ（全10種ランダム） VTZL-253 ￥3,300（税込）■アニメ盤 1CD VTCL-35384 ￥1,430（税込）■通常盤 1CD VTCL-35383 ￥1,430（税込）＜トラックリスト＞＜直筆サイン入り限定盤＞01.最上級の心（作詞/作編曲：川谷絵音）02.Goodbye Day（作詞：藤村鼓乃美、北川勝利・作編曲：北川勝利）03.タイトル未定04.Goodbye Day（Instrumental）05.タイトル未定（Instrumental）＜アニメ盤＞01.最上級の心（作詞/作編曲：川谷絵音）02.Goodbye Day（作詞：藤村鼓乃美、北川勝利・作編曲：北川勝利）03.ペトリコールの夕景（作詞/作編曲：不眠症）04.最上級の心（TV Size ver.）＜通常盤＞01.最上級の心（作詞/作編曲：川谷絵音）02.Goodbye Day（作詞：藤村鼓乃美、北川勝利・作編曲：北川勝利）03.ペトリコールの夕景（作詞/作編曲：不眠症）04.最上級の心（Instrumental）