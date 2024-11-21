大渕野々花、2ndシングル「最上級の心」を2025年2月26日にリリース
5月にデビューシングル「朱く染めて心臓」で歌手デビューした新人声優・歌手の大渕野々花が、2ndシングル「最上級の心」を2025年2月26日にリリースする。
大渕野々花は、フライングドッグ・オーディション「犬コン！」にて特別賞を受賞した、深みと透明感を兼ね備えた歌声と表現力が魅力の声優・歌手。9月には「ANIMAX MUSIX」の登竜門として次世代アニメミュージックを担うアーティストが出演するライブイベント＜ANIMAX MUSIX NEXTAGE 2024＞に出演し、ファン投票により、11月23日（土）に横浜アリーナにて開催される＜ANIMAX MUSIX 2024 FALL＞への出演権を見事獲得するなど、活躍を見せる注目の新人だ。
2ndシングル「最上級の心」は、【直筆サイン入り限定盤】【アニメ盤】【通常盤】の3形態でリリース。【直筆サイン入り限定盤】はその名の通り、大渕野々花が1枚1枚手書きの直筆でサインを入れた全10種ランダムのチェキを封入。また、デビューシングルでも好評だったフォトブック「ののさんぽ」も同梱。今作では普段から親交もある人気声優・首藤志奈をゲストに招いての撮り下ろしというレアな一冊となっている。【アニメ盤】は本作のために描き下ろされたTVアニメ『ベヒ猫』の新規イラストジャケット仕様、【通常盤】のジャケットも後日解禁される。
表題曲「最上級の心」は、川谷絵音による楽曲提供。すでに公開されているTVアニメ『ベヒ猫』本PV第1弾では楽曲の一部も聴くことができる。シングルにはその他、北川勝利や不眠症といった豪華作家陣による楽曲が収録される。
また、期間限定の早期W予約キャンペーンもスタート。期間中に【直筆サイン入り限定盤＋アニメ盤】もしくは【直筆サイン入り限定盤＋通常盤】を予約した全員を対象に、大渕野々花の直筆サイン＆手書きメッセージ入り【オンリーわん！逆ラブレター】（ポストカード）が届くキャンペーンとなっている。
リリース情報
▲直筆サイン入り限定盤
▲アニメ盤
発売日：2025年2月26日（水）
「最上級の心」特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/nonoka/2nd_single/
■直筆サイン入り限定盤
１CD＋フォトブック＋直筆サイン入りチェキ（全10種ランダム） VTZL-253 ￥3,300（税込）
■アニメ盤 1CD VTCL-35384 ￥1,430（税込）
■通常盤 1CD VTCL-35383 ￥1,430（税込）
＜トラックリスト＞
＜直筆サイン入り限定盤＞
01.最上級の心（作詞/作編曲：川谷絵音）
02.Goodbye Day（作詞：藤村鼓乃美、北川勝利・作編曲：北川勝利）
03.タイトル未定
04.Goodbye Day（Instrumental）
05.タイトル未定（Instrumental）
＜アニメ盤＞
01.最上級の心（作詞/作編曲：川谷絵音）
02.Goodbye Day（作詞：藤村鼓乃美、北川勝利・作編曲：北川勝利）
03.ペトリコールの夕景（作詞/作編曲：不眠症）
04.最上級の心（TV Size ver.）
＜通常盤＞
01.最上級の心（作詞/作編曲：川谷絵音）
02.Goodbye Day（作詞：藤村鼓乃美、北川勝利・作編曲：北川勝利）
03.ペトリコールの夕景（作詞/作編曲：不眠症）
04.最上級の心（Instrumental）
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