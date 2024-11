¡ÖKING OF PRISM¡×¼¡²óºîÀ©ºî·èÄê‼Blu¡Ýray¡õDVDÈ¯Çä¤â·èÄê‼ÌÀÆü22Æü¤è¤ê¡ç¥é¥Ö♡¥µ¥ó¥¯¥¹¥¦¥£¡¼¥¯³«ºÅ¡ª

この度、8月16日(金)より大ヒットロングラン上映中の劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」より、「KING OF PRISM」シリーズ次回作の制作決定が発表となりました。また「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」Blu-ray&DVDの発売も決定いたしました。豪華特典盛り沢山で2025年3月19日(水)に発売となります。明日22日(金)からは大ヒット&ロングラン上映を記念したファン感謝祭「-∞ラブ♡Thanks Week-」が開催いたします。

「KING OF PRISM」について

『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』作品概要

本シリーズは、プリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、女の子をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かっていくストーリー。劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(2016年1月9日公開)、劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」(2017年6月10日公開)、「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-劇場編集版」(2019年3月2日より全4章連続公開/TV放送版は2019年4月放送)、劇場版「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」(2020年1月10日公開)と上映された人気の劇場アニメシリーズで、「応援上映」という独特の鑑賞スタイルが話題を呼び、応援上映の火付け役となりました。現在、約4年ぶりとなる最新作、劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」が大ヒット上映中。10月25日(金)からは4DX、そして日本アニメ史上初となるScreen X、ULTRA 4DX版「も〜っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」もあわせて上映中となり、シリーズ累計動員数は150万人(11月21日時点)、今作の興行収入は4億円を突破(11月21日時点)いたしました。■新情報:煌めきは次のステージへ…「KING OF PRISM」次回作制作決定‼本日新宿バルト9と全国ライブビューイングにて開催されたイベント「-∞ラブ♡Thanks Week前夜祭-」にて上映されたスペシャルPV「∞ラブ♡サンクスムービー」内にて、「KING OF PRISM」シリーズの次回作制作決定が発表となりました。「KING OF PRISM」は、プリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、女の子をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かっていくストーリー。2013年に放送されたTVアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」に登場する男子キャラクターのスピンオフ作品として2016年に公開された劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(2016年1月9日公開)以降、劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」(2017年6月10日公開)、「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-劇場編集版」(2019年3月2日より全4章連続公開/TV放送版は2019年4月放送)、劇場版「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」(2020年1月10日公開)と上映された人気の劇場アニメシリーズで、「応援上映」という独特の鑑賞スタイルが話題を呼び、応援上映の火付け役となりました。今年の8月16日(金)からは約4年ぶりとなる劇場最新作「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」が公開となり、興行収入は4億円(11月21日時点)を突破する大ヒットを記録し、現在もロングラン上映中となります。次回作の公開時期や詳細等、今後の最新情報は随時公式HP・公式Xにて発表となります。今後の「KING OF PRISM」シリーズの新たな展開に是非ご期待ください。■新情報:「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」Blu-ray&DVD発売決定‼特典映像&特典CD盛り沢山の超豪華仕様!8月よりロングラン上映中の劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」のBlu-ray&DVDが2025年3月19日(水)に発売決定いたしました。特典映像には今作で実施したメインキャスト陣勢揃いの舞台挨拶映像や週替わり先付け映像「ドラマチック・プリズムスタァインタビュー」の特別編集版、期間限定の特別先付け映像として話題を呼んだ「十王院グループ社員総会」等に加え、今作の実況ナレーションを担当した声優の立木文彦&一条シン役・寺島惇太&菱田正和総監督による新規録りおろしオーディオコメンタリーも収録予定。さらに作中の大会「PRISM.1」でスタァ達が披露した楽曲を1枚にまとめた”大会オフィシャルCD”も封入。CDには、音源未収録・未配信となる、「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」用に音源を再MIXした大和アレクサンダー(CV.武内駿輔)「survival dAnce 〜no no cry more〜 -Dramatic ver.-」を初収録する他、作中のCMソングとして話題を呼んだ法月仁(CV.三木眞一郎) with 十王院グループ社員有志「ゆりかごから墓場まで ~From cradle to grave~」をボーナストラックとして収録します。ジャケットはキャラクターデザイン・松浦麻衣描き下ろし、封入特典のブックレットは、今作で初代プリズムチャンプに輝いた高田馬場ジョージにインタビューする『月刊プリズムジャンプ・高田馬場ジョージ優勝記念特別号』となります。今作の魅力を余すことなく収録したBlu-ray&DVDは本日より予約受付開始となります。詳細、ご予約は公式HPをチェック。今作のプリズムの煌めきを是非貴方のお手元へお迎えください。また、明日11月22日(金)〜28日(木)まで「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」とScreenX・4DX・ULTRA 4DX版「も〜っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」の大ヒットを記念したファン感謝祭「-∞ラブ♡Thanks Week-」が開催となります。既に上映が終了している映画館も含む全国129館で「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」を再上映する上映ウィークとなり、入場者特典には本作のスタッフ一同から感謝のコメントを寄せた「愛をいっぱいありがとう!STAFF THANKS♡BOOK」の配布を予定。菱田正和総監督をはじめ19名のスタッフからのコメントに加え松浦麻衣描き下ろしのイラストも収録となります。是非この機会にご入手ください。「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」Blu-ray&DVD商品概要<2025年3月19日(水)発売!>■「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」Blu-ray・DVD*発売日:2025年3月19日*税込価格:Blu-ray 11,880円/DVD 10,780円詳細&予約はこちら*収録内容DISC1:本編映像オーディオコメンタリー(出演:寺島惇太(一条シン役)、立木文彦(実況アナウンサー役)、菱田正和総監督)予告CM・PV集DISC2:特典映像■ドラマチック・プリズムスタァインタビュー 銑ぁ淵ぅ鵐織咼紂爾琉貮瑤鯑段綿埆姑任箸靴橡Blu-ray&DVDのために再編集)■ドラマチック・レジェンド スタァインタビュー(特別編集版)■期間限定特別先付映像「十王院グループ社員総会」■KING OF PRISM 再始動ムービー■「も〜っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」ULTRA 4DX上映会&応援上映体験動画(登壇:寺島惇太、五十嵐雅、菱田正和総監督、DJ KOO)■応援上映映像(11/21「-∞ラブ♡Thanks Week前夜祭-」上映in新宿バルト9を収録)■舞台挨拶映像(編集版)3/22 KING OF PRISM8周年記念上映イベント -∞ハグWeek- 舞台挨拶付き上映登壇:寺島惇太、菱田正和監督8/17「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」 公開記念舞台挨拶〜グロリアス・シュワルツ!〜10時40分の回(上映後舞台挨拶)登壇:蒼井翔太、武内駿輔、杉田智和、小林竜之、寺島惇太、畠中 祐8/17「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」 公開記念舞台挨拶〜ナナイロノツドイ!〜16時50分の回(上映後舞台挨拶)登壇:寺島惇太、斉藤壮馬、畠中 祐、八代 拓、五十嵐 雅、永塚拓馬、内田雄馬9/8「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」大ヒット御礼!Over The Rainbow登壇舞台挨拶 12時頃の回(上映後舞台挨拶)登壇:柿原徹也、前野智昭、増田俊樹■劇中CM集DISC3:PRISM.1大会オフィシャルCD■収録内容:全14曲1. 虹色CROWN /Over The Rainbow(CV.柿原徹也&前野智昭&増田俊樹)2. 百花繚乱 /太刀花ユキノジョウ(CV.斉藤壮馬)3. Blu-ray&DVD発売情報

■「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」Blu-ray・DVD*発売日:2025年3月19日*税込価格:Blu-ray 11,880円/DVD 10,780円詳細&予約はこちら*収録内容DISC1:本編映像オーディオコメンタリー(出演:寺島惇太(一条シン役)、立木文彦(実況アナウンサー役)、菱田正和総監督)予告CM・PV集DISC2:特典映像■ドラマチック・プリズムスタァインタビュー 銑ぁ淵ぅ鵐織咼紂爾琉貮瑤鯑段綿埆姑任箸靴橡Blu-ray&DVDのために再編集)■ドラマチック・レジェンド スタァインタビュー(特別編集版)■期間限定特別先付映像「十王院グループ社員総会」■KING OF PRISM 再始動ムービー■「も〜っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」ULTRA 4DX上映会&応援上映体験動画(登壇:寺島惇太、五十嵐雅、菱田正和総監督、DJ KOO)■応援上映映像(11/21「-∞ラブ♡Thanks Week前夜祭-」上映in新宿バルト9を収録)■舞台挨拶映像(編集版)3/22 KING OF PRISM8周年記念上映イベント -∞ハグWeek- 舞台挨拶付き上映登壇:寺島惇太、菱田正和監督8/17「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」 公開記念舞台挨拶〜グロリアス・シュワルツ!〜 10時40分の回(上映後舞台挨拶)登壇:蒼井翔太、武内駿輔、杉田智和、小林竜之、寺島惇太、畠中 祐8/17「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」公開記念舞台挨拶〜ナナイロノツドイ!〜16時50分の回(上映後舞台挨拶)登壇:寺島惇太、斉藤壮馬、畠中 祐、八代 拓、五十嵐 雅、永塚拓馬、内田雄馬9/8「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」大ヒット御礼!Over The Rainbow登壇舞台挨拶 12:00頃の回(上映後舞台挨拶)登壇:柿原徹也、前野智昭、増田俊樹■劇中CM集DISC3:PRISM.1大会オフィシャルCD■収録内容:全14曲1. 虹色CROWN /Over The Rainbow(CV.柿原徹也&前野智昭&増田俊樹)2. 百花繚乱 /太刀花ユキノジョウ(CV.斉藤壮馬)3. Fly in the sky /香賀美タイガ(CV.畠中 祐)4. Orange Flamingo /十王院カケル(CV.八代 拓)5. JOKER KISS! /高田馬場ジョージGS(CV.小林竜之)6. Sailing! /鷹梁ミナト(CV.五十嵐 雅)7. Twinkle☆Twinkle /西園寺レオ(CV.永塚拓馬)8. survival dAnce 〜no no cry more〜 -Dramatic ver.- /大和アレクサンダー(CV.武内駿輔) ※CD未収録・未配信の再MIX音源9. Shiny Stellar /涼野ユウ(CV.内田雄馬)10. I know Shangri-La /如月ルヰ(CV.蒼井翔太)11. プラトニックソード /一条シン(CV.寺島惇太)12. ファイブカードは突然に… /The シャッフル(CV.小林竜之、浦田わたる、橋本晃太朗、長谷徳人、江田拓寛)13. ナナイロノチカイ! -Brilliant oath- /エーデルローズ新入生(CV.寺島惇太、斉藤壮馬、畠中 祐、八代 拓、五十嵐 雅、永塚拓馬、内田雄馬)14. ゆりかごから墓場まで〜From cradle to grave〜/法月仁(CV.三木眞一郎) with 十王院グループ社員有志<封入特典>スペシャルブックレット-月刊プリズムジャンプ・高田馬場ジョージ優勝記念特別号-PRISM.1 入場チケット<仕様>松浦麻衣描き下ろし高田馬場ジョージイラストジャケット<店舗別特典一覧>■アニメイト【無償特典】アクリルプリズムスタァンド(130mm×50mm)店舗限定|絵柄:ジョージ通販限定|絵柄:ヒロ【店舗・通販共通有償特典】Dramatic PRISM☆スタァオル(タイガ・カケル)(110cm×20cm)■アニメタイムズSTORE【無償特典】キンプリネイルシート【有償特典】ジオラマアクリルスタンドセット(シン・タイガ・ジョージ・ヒロ・カケル)■mu-mo SHOP(旧アニミュゥモ)【無償特典】アクリルスタンド(タイガ)+クリアカード(タイガ)【有償特典】「十王院グループ社員総会」お土産※「ゆりかごから墓場まで〜From cradle to grave〜」十王院グループ社歌入りアクリルスタンド(カケル)■Amazon.co.jpハンドタオル(シン)■タワーレコードA4クリアファイル(カケル)■楽天ブックスA5サイズキャラファイングラフ(ヒロ)■CD情報<商品タイトル>KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-「We are SePTENTRION!!!!!!!」好評発売中!<アーティスト>SePTENTRION(CV.寺島惇太、斉藤壮馬、畠中祐、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬)<形態>AL詳細ページ■楽曲配信情報タイトル:「ゆりかごから墓場まで〜From cradle to grave〜」アーティスト:法月仁(CV.三木眞一郎)with十王院グループ社員有志配信先詳細ページ<権利表記>「も〜っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」特設HP公式HP公式X本予告公開中本編冒頭映像公開中ScreenX3面予告公開中