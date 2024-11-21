¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¢¥á¥È¡¼¥¯½Ð¤Æ¡×à¿§Êª·Ý¿Í¤Ð¤«¤ê¤Îº´²ì¸©¿Í²ñá6¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Öº£¤äÂç¿Íµ¤¤Î³§¤µ¤ó¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ËÆ´¤ì¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤Ê¤ï(º´²ì»Ô°é¤Á)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£º´²ì¸©½Ð¿È¤Î¤ª¾Ð¤¤Ãç´Ö¤¬½¸·ë¤·¤¿6¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº´²ì¸©¿Í²ñ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÂê¤·Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇÇ¯Ä¹59ºÐ¤Î¹¾Æ¬2:50(ÀéÂåÅÄÄ®½Ð¿È)¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¥é¥¥ª(Ä»À´»Ô½Ð¿È)¡¢¡Ö¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¡×¤Î¿¹¿µÂÀÏº(´ð»³Ä®½Ð¿È)¡¢¹¾¸ýÄ¾¿Í(´ð»³Ä®½Ð¿È)¡¢¥Á¥§¥ê¡¼µÈÉð(º´²ì¸©°é¤Á)¤¬·è¤á¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡Ö¿§Êª·Ý¿Í¤Ð¤«¤ê¤Îº´²ì¸©¿Í²ñ¡£ ¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤Ê¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç·è¤á´é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£¤äÂç¿Íµ¤¤Î³§¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¡×¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¢¥á¥È¡¼¥¯½Ð¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ËÆ´¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£