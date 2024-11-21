ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:30

カナダ鉱工業製品価格（10月）

予想 N/A 前回 -0.6%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 N/A 前回 -3.1%（原材料価格指数・前月比)



米フィラデルフィア連銀景況指数（11月）

予想 5.0 前回 10.3



米新規失業保険申請件数（11/10 - 11/16）

予想 21.9万件 前回 21.7万件



米失業保険継続受給者数（11/03 - 11/09）

予想 188.4万件 前回 187.3万件



時刻未定

南ア中銀政策金利（11月）

予想 7.75% 前回 8.0%



22:45

ハマック・クリーブランド連銀総裁、金融安定化会議開会挨拶（質疑応答なし）



23:00

マン英中銀委員、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン主催イベント出席



22日

0:00

米景気先行指数（10月）

予想 -0.3% 前回 -0.5%（前月比)



米中古住宅販売件数（10月）

予想 388.0万件 前回 384.0万件

予想 1.0% 前回 -1.0%（前月比)



ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（11月）

予想 -12.2 前回 -12.5



0:30

レーンECBチーフエコノミスト、オランダ銀行主催年次会議出席

エルダーソンECB理事、イベント講演



1:00

ホルツマン・オーストリア中銀総裁、ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、カジミール・スロバキア中銀総裁、欧州経済会議出席



2:00

チュディン・スイス中銀理事、金融市場会議出席



2:25

グールズビー・シカゴ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）



2:30

ハマック・クリーブランド連銀総裁、金融安定化会議開会出席



3:00

米10年インフレ連動債（TIPS）入札（170億ドル）



6:40

バーFRB副議長、AIに関する討論会出席（質疑応答あり）



米主要企業決算

ギャップ



※予定は変更されることがあります。

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