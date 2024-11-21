22:30　
カナダ鉱工業製品価格（10月）
予想　N/A　前回　-0.6%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　N/A　前回　-3.1%（原材料価格指数・前月比)

米フィラデルフィア連銀景況指数（11月）
予想　5.0　前回　10.3

米新規失業保険申請件数（11/10 - 11/16）
予想　21.9万件　前回　21.7万件

米失業保険継続受給者数（11/03 - 11/09）
予想　188.4万件　前回　187.3万件

時刻未定
南ア中銀政策金利（11月）
予想　7.75%　前回　8.0%

22:45　
ハマック・クリーブランド連銀総裁、金融安定化会議開会挨拶（質疑応答なし）

23:00　
マン英中銀委員、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン主催イベント出席

22日
0:00
米景気先行指数（10月）
予想　-0.3%　前回　-0.5%（前月比)

米中古住宅販売件数（10月）
予想　388.0万件　前回　384.0万件
予想　1.0%　前回　-1.0%（前月比)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（11月）
予想　-12.2　前回　-12.5

0:30　
レーンECBチーフエコノミスト、オランダ銀行主催年次会議出席
エルダーソンECB理事、イベント講演

1:00　
ホルツマン・オーストリア中銀総裁、ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、カジミール・スロバキア中銀総裁、欧州経済会議出席

2:00　
チュディン・スイス中銀理事、金融市場会議出席

2:25　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

2:30　
ハマック・クリーブランド連銀総裁、金融安定化会議開会出席

3:00　
米10年インフレ連動債（TIPS）入札（170億ドル）

6:40　
バーFRB副議長、AIに関する討論会出席（質疑応答あり）

米主要企業決算
ギャップ

※予定は変更されることがあります。