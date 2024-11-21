ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
カナダ鉱工業製品価格（10月）
予想 N/A 前回 -0.6%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 -3.1%（原材料価格指数・前月比)
米フィラデルフィア連銀景況指数（11月）
予想 5.0 前回 10.3
米新規失業保険申請件数（11/10 - 11/16）
予想 21.9万件 前回 21.7万件
米失業保険継続受給者数（11/03 - 11/09）
予想 188.4万件 前回 187.3万件
時刻未定
南ア中銀政策金利（11月）
予想 7.75% 前回 8.0%
22:45
ハマック・クリーブランド連銀総裁、金融安定化会議開会挨拶（質疑応答なし）
23:00
マン英中銀委員、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン主催イベント出席
22日
0:00
米景気先行指数（10月）
予想 -0.3% 前回 -0.5%（前月比)
米中古住宅販売件数（10月）
予想 388.0万件 前回 384.0万件
予想 1.0% 前回 -1.0%（前月比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（11月）
予想 -12.2 前回 -12.5
0:30
レーンECBチーフエコノミスト、オランダ銀行主催年次会議出席
エルダーソンECB理事、イベント講演
1:00
ホルツマン・オーストリア中銀総裁、ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、カジミール・スロバキア中銀総裁、欧州経済会議出席
2:00
チュディン・スイス中銀理事、金融市場会議出席
2:25
グールズビー・シカゴ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
2:30
ハマック・クリーブランド連銀総裁、金融安定化会議開会出席
3:00
米10年インフレ連動債（TIPS）入札（170億ドル）
6:40
バーFRB副議長、AIに関する討論会出席（質疑応答あり）
米主要企業決算
ギャップ
※予定は変更されることがあります。
カナダ鉱工業製品価格（10月）
予想 N/A 前回 -0.6%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 -3.1%（原材料価格指数・前月比)
米フィラデルフィア連銀景況指数（11月）
予想 5.0 前回 10.3
米新規失業保険申請件数（11/10 - 11/16）
予想 21.9万件 前回 21.7万件
米失業保険継続受給者数（11/03 - 11/09）
予想 188.4万件 前回 187.3万件
時刻未定
南ア中銀政策金利（11月）
予想 7.75% 前回 8.0%
22:45
ハマック・クリーブランド連銀総裁、金融安定化会議開会挨拶（質疑応答なし）
23:00
マン英中銀委員、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン主催イベント出席
22日
0:00
米景気先行指数（10月）
予想 -0.3% 前回 -0.5%（前月比)
米中古住宅販売件数（10月）
予想 388.0万件 前回 384.0万件
予想 1.0% 前回 -1.0%（前月比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（11月）
予想 -12.2 前回 -12.5
0:30
レーンECBチーフエコノミスト、オランダ銀行主催年次会議出席
エルダーソンECB理事、イベント講演
1:00
ホルツマン・オーストリア中銀総裁、ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、カジミール・スロバキア中銀総裁、欧州経済会議出席
2:00
チュディン・スイス中銀理事、金融市場会議出席
2:25
グールズビー・シカゴ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
2:30
ハマック・クリーブランド連銀総裁、金融安定化会議開会出席
3:00
米10年インフレ連動債（TIPS）入札（170億ドル）
6:40
バーFRB副議長、AIに関する討論会出席（質疑応答あり）
米主要企業決算
ギャップ
※予定は変更されることがあります。