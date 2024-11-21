¡Ö¤¹¤´¤¤Éþ¡×à¸µÊÝ·ò¼¼¤ÎÀèÀ¸á¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë»Ñ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÌÜ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï°ïºà¤Ç¤¹¤ï¡×
¡¡¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷)¤Î¡ÖÀÄÅÄÇã¤¤SP¡×¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿à¸µÊÝ·ò¼¼¤ÎÀèÀ¸á¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë»Ñ¤òÈäÏª¤·ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ÎÂçÃÀ°áÁõ¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCYBERJAPAN DANCERS¡×¤ÎENA¡£18Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥²¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLEGENDUS STREET FIGHTER 6 »ÕÄïÇÕ ~2024Åß ¸å³Ú±à¤Î¿Ø~¡×¤Ë»²²Ã¤·¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤²ñ¾ì¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯¼ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿¶¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È³¦¤ÎÉ÷±À»ù¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÌÜ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Éþ¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¤Þ¤¿¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï°ïºà¤Ç¤¹¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µÍÜ¸î¶µÍ¡¤À¤Ã¤¿ENA¤ÏÈþÍÆ¼¼¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿TikTok¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡ÖCYBERJAPAN DANCERS¡×¤Ë²ÃÆþ¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£