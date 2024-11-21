£Î£È£ËÂçºå¡Ö£Â£Ë¥é¥¸¥ª¥É¥é¥ÞµÓËÜ¾Þ¡×¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ï¿å¾ë¹§·É¤µ¤ó¤Î¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥È¡×
¡¡£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¤¬£²£±Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¡Ö£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¡¡Âè£´£µ²ó£Â£Ë¥é¥¸¥ª¥É¥é¥ÞµÓËÜ¾Þ¡×¤Î¿³ºº·ë²ÌÈ¯É½¤È¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÉ½¾´¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ë¤Ï£±£´£¸ºîÉÊ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢£±£°ËÜ¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¾å¤Ç£¶¿Í¤Î¿³ºº°÷¤¬ºÇÍ¥½¨¾Þ£±ËÜ¤È²Âºî£²ËÜ¤òÁª½Ð¡£ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë¿å¾ë¹§·É¤µ¤ó¤Î¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥È¡×¡¢²Âºî¤Ë¤Ï²¬Éô²í»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÉô²°¡×¤È²¾²°ºê¹Ì¤µ¤ó¤Î¡Ö¼õ¸³Æü¤ÎÄ«¤Ë¡×¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Îº¬ËÜÂóÌé¶ÉÄ¹¤ÏÉ½¾´¾õ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¿å¾ë¤µ¤ó¤ÏÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¡Ö¿È¤ËÍ¾¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥È¡×¤Ï¡¢Êì¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ£±¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Ì¼¤¿¤Á¤¬°äÉÊÀ°Íý¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤À¡£
¡¡¿å¾ë¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤¾å¤²¤¿¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Éã¤òÀ®Ê©¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡£²ÈÂ²¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Éã¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊ£»¨¤Ê¤Þ¤Þ¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º¬ËÜ¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö£Î£È£Ë¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¸¥ª¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£±ÇÁü¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤Î²»¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ê¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÁÛÁü¤ò½ä¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿å¾ë¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¿Í¤´¤È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Î¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥È¡×¤Ï¡¢£µ£°Ê¬¤Î¥é¥¸¥ª¥É¥é¥ÞÈÖÁÈ¡Ö£Æ£Í¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì£Î£È£Ë¡½£Æ£Í¤ÇÁ´¹ñÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£