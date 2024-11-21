£Ê£Ò£Á¤¬ÍÇÏµÇ°¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÎÂè£±²óÃæ´ÖÈ¯É½¡¡£¹£²°Ì¤Ë¸½£±¾¡¥¯¥é¥¹¤ÎÇòÌÓÇÏ¥«¥ë¥Ñ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡£Ê£Ò£Á¤Ï£²£±Æü¡¢ÍÇÏµÇ°¡Ê£±£²·î£²£²Æü¡¦Ãæ»³¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼Âè£±²óÃæ´ÖÈ¯É½¡ÊÍ¸úÅêÉ¼Áí¿ô£²£°£³Ëü£²£¸£¸£·É¼¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹ë²÷¤ÊËöµÓ¤ÇÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤òÀ©¤·¡¢£Ç£±£Ö£´¤È¤·¤¿¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦Í§Æ»¡Ë¤¬Æ²¡¹¤Î£±°Ì¡Ê£±£¹Ëü£²£µ£·£¸É¼¡Ë¤Ç¡¢¾å°Ì£±£°£°°Ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢£¹£²°Ì¤Ç£¸£¹£¹É¼¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥«¥ë¥Ñ¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿Ü³¡Ë¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥ª¡¼¥×¥óÇÏ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ëÃæ¡¢¥«¥ë¥Ñ¤Ï¾¡¤Á°È¤¬º£Ç¯£³·î¤ÎÌ¤¾¡ÍøÀï¤À¤±¤È¤¤¤¦£±¾¡ÇÏ¡£¥¥ã¥ê¥¢£±£²Àï¤Ç½Å¾Þ¤É¤³¤í¤«£²¾¡¥¯¥é¥¹¤Ë¤â½ÐÁö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢£²£±Ç¯ºù²Ö¾Þ¤Ê¤É£Ç£±¤ò£³¾¡¤·Âç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥½¥À¥·¤òÈ¾»Ð¤Ë»ý¤ÄÇòÌÓÇÏ¡Ä¤³¤ÎÇØ·Ê¤¬¡¢°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë¡È¥È¥Ã¥×£±£°£°Æþ¤ê¡É¤ÎÍ×°ø¤«¡£¤Ê¤ª¡¢È¾»Ð¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È£Ç£±ÇÏ¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¡ÊÌÆ£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾¡¢¼¯ÌÓ¡Ë¤â£±£¹£·£²É¼¤Ç£¶£²°Ì¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÇÏµÇ°¤Î¥Õ¥ë¥²¡¼¥È¤Ï£±£¶Æ¬¡££±£²·î£¸Æü¤ËºÇ½ªÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÇÏ¤Î¤¦¤Á¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¾å°Ì£±£°Æ¬¤ËÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢»Ä¤ë£¶Æ¬¤Ï½ÐÁöÇÏ·èÄê¾Þ¶â½ç¤Ç·è¤Þ¤ë¡£Âè£²²óÃæ´ÖÈ¯É½¤Ï£²£¸Æü¡¢ºÇ½ª·ë²ÌÈ¯É½¤Ï£±£²·î£µÆü¡£
¢¡ÍÇÏµÇ°¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼Âè£±²óÃæ´ÖÈ¯É½¡¦¾å°Ì£±£°Æ¬
¡¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡¡£±£¹£²¡¤£µ£·£¸
¢¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡¡£±£±£³¡¤£¶£²£¸
£¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¡¡£±£°£¸¡¤£²£µ£°
¤¥Æ¡¼¥ª¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¡¡£±£°£µ¡¤£¶£¹£±
¥¥Ö¥í¡¼¥¶¥Û¡¼¥ó¡¡£±£°£³¡¤£¸£¶£¹
¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¡¡£¹£´¡¤£µ£¸£±
§¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¡¡£¹£´¡¤£±£°£±
¨¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¡£¹£°¡¤£±£¶£µ
©¥Ç¥£¡¼¥×¥Ü¥ó¥É¡¡£¸£¹¡¤£µ£²£´
ª¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥í¡¼¥º¡¡£¸£¸¡¤£´£µ£°