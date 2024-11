L'Arc-en-Cielの約3年ぶり新曲「YOU GOTTA RUN」が、アニメ『BEYBLADE X』のオープニングテーマとして起用中だ。同楽曲のMusic Clipが公開となった。Music Clipが撮影されたのは今年9月中旬のこと。2027年度の竣工を目指して開発が進められている“Shibuya Upper West Project”より、渋谷東急百貨店本店跡地の解体現場にて行なわれた。撮影当日は、渋谷のド真ん中から突如漏れ聞こえてくる音に「ラルク⁈」「え、ライヴ?!」など通行人も足を止め、SNSに目撃情報が溢れていたという。

2024年10月19日(土)0:00配信開始
words:hyde
music:tetsuya
arranged by L'Arc-en-Ciel and Jun Suyama
※アニメ『BEYBLADE X』の新オープニングテーマ
毎週金曜夕方6時25分からテレ東系列6局ネットにて放送中

■<L'Arc〜en〜Ciel LIVE 2025 hyde BIRTHDAY CELEBRATION -hyde誕生祭->



2025年1月18日(土) 東京ドームOPEN 16:00 START 18:002025年1月19日(日) 東京ドームOPEN 15:00 START 17:00▼チケット◆一般チケット(全席指定) \13,500 (tax in) /枚◆プレミアム チケット \27,000 (tax in) /枚【プレミアム チケット】とは?「プレミアム チケット」は一般チケットからのアップグレードになります。ファンクラブ1次および2次チケット先行受付を通して、一般チケットを申込みいただき、当選、入金された会員の方の中から、「プレミアム チケット」の申込みを抽選で受付けます。一般チケット料金に加え、アップグレード料金として追加で\13,500 (tax in) /枚をお支払いいただきます。【プレミアム チケット特典内容】特典 アリーナ席保証特典 プレミアム チケット オリジナル グッズ付(当日お渡しのみ、後日発送不可)◆バルコニー着席指定席 \15,500 (tax in)/枚◆ LE-CIEL HONEYCOMB BOX \24,500 (tax in) ✕ 人数 (定員制グループ観覧席)4名専用ルーム \98,000 (tax in)5名専用ルーム \122,500 (tax in)6名専用ルーム \147,000 (tax in)7名専用ルーム \171,500 (tax in)8名専用ルーム \196,000 (tax in)9名専用ルーム \220,500 (tax in)10名専用ルーム \245,000 (tax in)◆ LE-CIEL RAINBOW BOX (定員制グループ観覧席)\19,500(tax in)✕4名 = \78,000 (tax in)【チケット受付】◆3次先行受付(抽選)2024年11月18日(月) 12:00〜11月24日(日) 23:59 ※ticket boardにて抽選受付(電子チケット発券)[受付対象] W会員、Official Fan Club LE-CIEL会員、Digital Fan Club LE-CIEL(年会費コース)会員、Digital Fan Club LE-CIEL(月会費コース)会員、Official Mobile Site L’mobile会員[申込対象券種]一般チケット、バルコニー着席指定席◆チケットボード会員受付(抽選)2024年11月25日(月) 12:00〜2024年12月1日(日) 23:59 ※ticket boardにて抽選受付(電子チケット発券)[申込対象券種]一般チケット◆ 一般受付(抽選)2024年12月2日(月) 12:00〜2024年12月8日(日) 23:59各プレイガイド(ぴあ、ローチケ、イープラス)にて抽選受付(電子チケット発券)[申込対象券種]一般チケット※3次受付、チケットボード会員受付および一般受付にて「一般チケット」をご購入されても、後日実施のプレミアムチケットには申込みいただけません。※プレミアムチケットへのアップグレード抽選受付の受付期間、申込詳細は後日ご案内いたします。