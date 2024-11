ハローキティのカチューシャにキュン！サーティワンコラボ「HELLO ICE CREAM!」第2弾はキャラクター揃い

今年50周年のハローキティと、 サーティワンアイスクリーム のコラボレーションキャンペーン「HELLO ICE CREAM!(ハロー アイスクリーム!)」。ハローキティの誕生日である11月1日に始まった第1弾は、大きな話題を呼びました。そんな「HELLO ICE CREAM!」から、“み〜んな”でお祝い!をテーマにした第2弾が、11月21日(木)からスタート!サンリオキャラクターたちがデザインされたカップや、スペシャルなサンデーなど、ファンにはたまらない限定メニューが登場しています。

限定カップが欲しいなら「サンリオキャラクターズ ダブルカップ」© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L165248こちらは「サンリオキャラクターズ ダブルカップ」(スモールダブル 税込510円/レギュラーダブル 税込760円)。第1弾に続き、第2弾でも新しいデザインのカップが登場しています。“み〜んな”でお祝い!がテーマの第2弾では、シナモロールやポチャッコ、クロミなど、たくさんのサンリオキャラクターが描かれているのが特徴。ハローキティのカチューシャを付けたキャラクターたちが、とってもキュートなんです!© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L165248カップのデザインは2種類で、お好きなデザインを選べますよ。ハローキティ、シナモロール、クロミ、タキシードサム、バッドばつ丸が描かれた写真左のデザインAは、みんなでハローキティになりきってアイスクリームを食べています。写真右のデザインBは、ハローキティ、ポチャッコ、マイメロディ、ハンギョドン、ポムポムプリンが、ハローキティのお祝いを楽しんでいるのだとか。どちらもにぎやかな雰囲気に癒されますね。© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L165248アイスクリームは、全フレーバーから2つ選択できます。現在サーティワンアイスクリームの公式Xアカウント(@BR31_Icecream)では、キャラクターたちをイメージして書き起こされた、フレーバーデザインが公開中。例えば、クロミは『チョップドチョコレート』、シナモロールは『ポッピングシャワー』、マイメロディは『ベリーベリーストロベリー』、ポムポムプリンは『キャラメルリボン』をイメージして描かれています。今回は、カップに登場しているキャラクターにあわせてフレーバーを選んでみましたよ。サンリオキャラクターが勢揃い!「みんなでお祝いサンデー」© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L165248ハローキティをお祝いするキャラクターたちがデザインされた、大きなスリーブ付きの「みんなでお祝いサンデー」(税込800円)。インパクトのある華やかな見た目は、お祝いムードたっぷりですよね。ハローキティのチョコレートと、5色のミニリボンチョコがポイントで、ハローキティ好きにはたまらないデコレーションです。他にも、ホイップクリーム、バニラクリームをサンドしたクラッカー、カラースプレーがのっていますよ。© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L165248アイスクリームは、2つのフレーバーが選べます。今回は、定番フレーバーの『ラブポーションワンサーティワン』と、店舗のおすすめフレーバーが楽しめる『セレクトフレーバー』をピックアップ。isuta編集部が伺った「サーティワンアイスクリーム 三田店」の『セレクトフレーバー』は、2024年3月の期間限定『抹茶ブラウニー』でした。『セレクトフレーバー』は随時変わり、過去のメニューが楽しめることもあるので、ぜひこの機会に複数の店舗を訪れてみて。© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L165248「みんなでお祝いサンデー」のカップも2種類から選べますよ12月6日(金)からは、オリジナル缶バッジが貰えちゃう!© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L16524812月6日(金)〜19日(金)の期間は、「サンリオキャラクターズ ダブルカップ」を1個購入するごとに、オリジナルの缶バッジが付いてきます。デザインは全9種類で、ランダムで貰えるそう。全部集めたくなるかわいさだから、コンプリート必須かもしれません…!バッジは数量限定かつ先着順なので、絶対に欲しい人は今のうちからチェックしておきましょう。「HELLO ICE CREAM!」第2弾もぜひ楽しんでくださいね!サーティワン公式サイトhttps://www.31ice.co.jp/