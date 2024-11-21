¡ÖÇîÂ¿¤óÃËÃ£¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ç¤¹¤«!!¡×Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þà¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥áá¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¾¾½ÅË¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ±¶¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾½ÅË(Ê¡²¬»ÔÅì¶è½Ð¿È)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾¾½Å¤¬¼«¿È¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¿¼Ìë¤Î²»³Ú¿©Æ²¡×(FM¥è¥³¥Ï¥Þ)¤¬¼çºÅ¤¹¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¦±é¤·¤¿ZAZEN BOYS¤Î¸þ°æ½¨ÆÁ(º´²ì¸©¤ß¤ä¤Ä®½Ð¿È)¤È¤Î¼Ì¿¿¡£²»³Ú¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾¾½Å¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¤ÇàÏ¯ÆÉ¤È²»³Úá¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú²È¤È¥³¥é¥Ü¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂè1²ó¤Î¥²¥¹¥È¤¬¸þ°æ½¨ÆÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É²£ÉÍ¤ò²ñ¾ì¤Ë¾¾½Å¤ÎÏ¯ÆÉ¤È¸þ°æ¤Î¥®¥¿¡¼¤ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¶¦¤ËÊ¡²¬¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä2¿Í¤Î¶¦±é¤ËÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÇîÂ¿¤óÃËÃ£¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡Ö¾¾½Å¤µ¤ó¤ÎÏ¯ÆÉ¤Ç¾ð·Ê¤¬Éâ¤«¤Ó¸þ°æ¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡ÄÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªÎÉ¤¤Ìë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¶å½£¤Ç¤â¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£