あなたの身近にも「天才」と呼ばれる子どもたちが。両親はどんなきっかけで、我が子の才能に気づいたのでしょうか。

【写真を見る】990点満点のTOEICで985点! 英検1級の小6女児 才能開花のきっかけは? 跳び箱新記録21段をクリアする小4男児も

(自宅での英会話のレッスン)

「Do you think it is possible to achieve world peace in the 21st century?」

(21世紀のうちに世界平和を達成することは可能だと思いますか?)



(内田望結さん)

「That’s a hard question. I think if long time passes, I think it could be possible, but I think it can't be achieved in the next 70years.

(それは難しい質問ですね。長い時間が経てば可能かもしれませんが、あと70年以内は難しいと思います)

名古屋市内に住む小学6年の内田望結(うちだ・もゆ)さん(11)は、日常生活やビジネスでの英語力をはかる世界共通のテスト「TOEIC」で、小学4年のおととし990点満点で985点を獲得。

小3で合格率10%ほどの「英検1級」に合格

さらに去年は970点!主催者が選ぶその年の「成績優秀者」を2年連続、最年少で受賞。「TOEIC」は850点で英語力ありとされていますが、ずば抜けた実力です。さらに。



(内田望結さん)「英検1級です」



大学上級レベルで合格率10%ほどといわれている英検1級に、小学3年生で合格。



(内田さん)

Q.なんでいろいろ受けようと思う?

「合格したり、問題に挑戦したりするのが楽しいから」

内田さんは海外生活や留学の経験はなし。両親も英語を十分に話せるわけではないとのこと。ではなぜ、ここまで上達したのでしょうか?



(母・朋子さん)

「生後10か月のときに英会話教室に連れて行ったのが、彼女の英語人生の始まり」

いまも帰宅後にはオンラインで英会話レッスンを受けたり、毎日5分ほど英語のニュースを見て学んでいます。将来の夢は?



(内田さん)

「アメリカの大学に行って、動物の脳を研究する」

跳び箱で日本一の小学生「圧倒的な体幹と筋力」

代わって高さ約2メートルの跳び箱に挑むのは…小学4年の中村瑛音(なかむら・えいと)君(10)。身長1メートル40センチほど。…見事成功しました。



中村君はことし3月、高知県で行われた跳び箱の全国大会、「ジャンピングマックス」で、大活躍しました。



小学3年生の日本タイ記録=高さ2メートル10センチの19段をクリアし、小学3年生男子の部の日本一に輝いたのです。

(中村君)

「次は20段は跳びたい」



跳び箱への挑戦は小学2年の時にスタート。地元の体操教室で、13段にチャレンジしたのが始まりです。



(トランポリンの森 RolyPoly 澤田和磨さん)

「小学2年生で13段跳ぶ子がほとんどいないので、圧倒的な体幹と筋力が、他の子よりもずば抜けている」



ずば抜けた体幹と筋力、どう鍛えたのでしょうか?

「瑛音君が道路で回ってるよ」

(中村君)

「ここはトレーニング部屋です」



自宅の2階でレベルアップ。サポートするのは、父親の晃彦さんです。そして、母親の真理さんは、糖質オフのクッキーを食べさせたりと食生活を工夫しています。

息子の才能に両親が気が付いたきっかけは?



(母・真理さん)

「保育園のときに近所の人が『瑛音君が道路で回ってるよ』みたいな。突然自分から回り出して。そうしたらバク転もやりたいと言って、ビーズクッション置いて『お母さんできた!』ってバク転したんですよ」

そんな中村君の夢は?



(中村君)

「スタントマン。演技うまくできるかなと思ってやってみたくなった」



中村君は10月に行われた全国大会でも日本一に。小学4年の新記録21段をクリア!お見事です。