ガンプラ「RG アカツキガンダム（オオワシ装備）」は12月14日発売！ BANDAI SPIRITS、2024年12月発売スケジュールを公開
11月21日 公開
「RG 1/144 アカツキガンダム（オオワシ装備）」12月14日発売予定
BANDAI SPIRITSは、2024年12月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。
本スケジュールによると、ガンプラ「RG 1/144 アカツキガンダム（オオワシ装備）」は12月14日、「30MM ACVI」のプラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」は12月21日、汎用機の「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER」や「WEAPON SET 02」は12月7日に発売を予定している。
その他にも、美少女プラモデル「30MS」からは「30MS オプションヘアスタイル＆フェイスパーツセット（田中摩美々/白瀬咲耶）」と「30MS オプションパーツセット15（ナイトメアコスチューム）[カラーC]」は12月21日、ファンタジー系のプラモデル「30MF」からは「30MF ローザンファイター」や「クラスアップアーマー（ローザンヴァイキング/ローザンウォーリア）」「アイテムショップ2（ファイターオプション）」も同日の12月21日に発売を予定している。
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」12月21日発売予定
「30MS オプションヘアスタイル＆フェイスパーツセット（田中摩美々/白瀬咲耶）」12月21日発売予定
「30MF ローザンファイター」12月21日発売予定
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