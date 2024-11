【BANDAI SPIRITS:2024年12月発売スケジュール】11月21日 公開

「RG 1/144 アカツキガンダム(オオワシ装備)」12月14日発売予定

BANDAI SPIRITSは、2024年12月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。

本スケジュールによると、ガンプラ「RG 1/144 アカツキガンダム(オオワシ装備)」は12月14日、「30MM ACVI」のプラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」は12月21日、汎用機の「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER」や「WEAPON SET 02」は12月7日に発売を予定している。

その他にも、美少女プラモデル「30MS」からは「30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(田中摩美々/白瀬咲耶)」と「30MS オプションパーツセット15(ナイトメアコスチューム)[カラーC]」は12月21日、ファンタジー系のプラモデル「30MF」からは「30MF ローザンファイター」や「クラスアップアーマー(ローザンヴァイキング/ローザンウォーリア)」「アイテムショップ2(ファイターオプション)」も同日の12月21日に発売を予定している。

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」12月21日発売予定

「30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(田中摩美々/白瀬咲耶)」12月21日発売予定

「30MF ローザンファイター」12月21日発売予定

(C)創通・サンライズ

(C)Bandai Namco Entertainmant Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)BANDAI SPIRITS 2023