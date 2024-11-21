YOSHIKI¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢PATA¡¢MIYAVI¤é¤¬½ËÊ¡¡ªYOSHIKI¤È¡ÖAI YOSHIKI¡×¤ÎÀ¸ÂÐÃÌ¤â
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö3ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤Ä¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É²½¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ëÌ´¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤¤Ì´¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊYOSHIKI¡Ë
ÆüËÜ»þ´Ö11·î20Æü¡¢YOSHIKI CHANNEL¤Ë¤Æ¡ØYOSHIKI BIRTHDAY SPECIAL¡Ù¤¬À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢YOSHIKI¤¬¡ÖÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿Æ°ºî¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÆñ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æµ¢¹ñ¤òÊó¹ð¡£À¤³¦½éÈäÏª¤Î¡ÖAI YOSHIKI¡×¤ä¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡ØÅ´·ý8¡Ù¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥È¥ë¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÆÃÊÌ²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤ÏYOSHIKI¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤DAIGO¤¬Ì³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏPATA¤ä¾¾²¬½¼¤Ê¤Éï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¡£YOSHIKI¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡ÈY by YOSHIKI ¡ß CHAMPAGNE POMMERY¡É¤Ç´¥ÇÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢YOSHIKI¤Ï¡Ö¼ê½Ñ¸å¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤à¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë½Ë¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¤ËÀ¤³¦½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡ÖAI YOSHIKI¡×¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤ë±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Î°ã¤¦YOSHIKI¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ä²ñ¾ìÆâ¤Ç¤¶¤ï¤á¤¤¬¹¤¬¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤·Á¤ÇYOSHIKI¤µ¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Àè·î¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ÎYOSHIKI¤À¤¬¡¢°å»Õ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤ÎµÞî±µ¢¹ñ¤Ç¡¢YOSHIKIËÜ¿Í¤ÎÅÐ¾ì¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢½ËÊ¡¥àー¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
YOSHIKI¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡ÖXY¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー14¿Í¤¬Á´°÷½¸¹ç¤·¡¢ÀèÆü²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¼ê±ÛÍ´Ìé¤â½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¼ê±Û¤Ï¡ÖX JAPAN¤ËÆ´¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¡¢YOSHIKI¤µ¤ó¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ëÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢YOSHIKI¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡ÖÈþÎï-Bi-ray-¡×¤¬¡ÖButterfly¡×¤òÈäÏª¡£¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢YouTubeÆ°²èºÆÀ¸²ó¿ô1,000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤ÆÀ¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î²Î¾§ÎÏ¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸å¤Î¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ìµ¼Ùµ¤¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢YOSHIKI¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¡¢¿Íµ¤³ÊÆ®¥²ー¥à¡ØÅ´·ý8¡Ù¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥È¥ë¤¬ÈÖÁÈÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±¥²ー¥à¤Ï¡¢YOSHIKIÎ¨¤¤¤ë¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ó¥ÉTHE LAST ROCKSTARS¤Î¿·¶Ê¡ÖMASTERY¡×¤¬¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢YOSHIKI¤¬Î¨¤¤¤ë¡ÖYOSHIKI¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥Áー¥à¡×¡ÊXY¤äÈþÎï-Bi-ray-¤Î¥á¥ó¥Ðー¡Ë¤È¡¢PATA¤¬Î¨¤¤¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Áー¥à¡×¤¬ÂÐÀï¡£ÇòÇ®¤·¤¿»î¹çÅ¸³«¤Ë²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì¤ÇYOSHIKI¤Ï¤¢¤é¤¿¤Êe¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡ØYOSHIKI¥«¥Ã¥×¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£°ÊÁ°¤è¤êe¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿YOSHIKI¤À¤¬¡¢ÀèÆü¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿e¥¹¥Ýー¥Ä¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢Æ±¹ñ¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥µ¥ë¡¦¥Ó¥ó¡¦¥Ð¥ó¥À¥ë²¦»Ò¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÌ´¤ÈÈ¯Å¸¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
YOSHIKI¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¢¥×¥í¡¢ÃøÌ¾¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ëÂç²ñ¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤«¤½¤ÎÈ¾Ç¯Á°¤Î·è¾¡Àï¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò¶¦¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£e¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤òÀ¸¤ß¡¢ÆüËÜ¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ê¡¢Â¿³Û¤Î¾Þ¶â¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
ÊÆ¹ñ¤«¤é¥¸ー¥ó¡¦¥·¥â¥ó¥º¡ÊKISS¡Ë¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ú¥¤¥ó¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¿¶ÉÕ»Õ¡Ë¡¢HYDE¡¢SUGIZO¡¢À¶½Õ¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢ÆñÇÈ¾Ï¹À¡¢GACKT¡¢¤ä¤¹»Ò¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢»³¸ýÍµ»Ò¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡¢ÉÚ±Ê°¦¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¥®¥å¥ê¡ÊKARA¡Ë¡¢¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤Ê¤É²»³Ú¶È³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¡¢±Ç²è¶È³¦¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤«¤éYOSHIKI¤È±ï¤Î¿¼¤¤Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥³¥á¥ó¥ÈVTR¤â¼¡¡¹¤ÈÆÏ¤¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÀ¸ÅÅÏÃ¤ÇMIYAVI¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÀèÆüTHE LAST ROCKSTARS¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸òÎ®¤â¤¢¤ê¡ÖÍè·î¤Þ¤¿²ÃÆþ¤¹¤ë¡©¡×¡ÖYOSHIKI°äÅÁ»Ò¤ò»Ä¤¹!?¡×¤Ê¤É¾éÃÌ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢AI YOSHIKI¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·YOSHIKI¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¤ò½ËÊ¡¡£YOSHIKIËÜ¿Í¤ÈAI YOSHIKI¤ÎÀ¸ÂÐÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
YOSHIKI¤¬¡ÖTHE LAST ROCKSTARS¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢AI YOSHIKI¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ä½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¸þ¤¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¸½¼Â¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤¬Í»¹ç¤¹¤ë»Â¿·¤Ê´ë²è¤¬»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¡¢´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
ºÇ¸å¤ËYOSHIKI¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃç´Ö¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤Ä¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É²½¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ëÌ´¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤¤Ì´¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÌ´¤ò³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÈÖÁÈ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
³×¿·Åª¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖYOSHIKI¡Ü¡ÊPLUS¡Ë¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ëAI YOSHIKI¤Ï¡¢º£¸å¡¢²ñ°÷¤¬Ä¾ÀÜAI YOSHIKI¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¤òÄó¶¡Í½Äê¡£¤³¤Î¤¢¤é¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡ÖYOSHIKI¡Ü¡ÊPLUS¡Ë¡×¤Î²ñ°÷¸þ¤±Zoom¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢YOSHIKI¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ÁÌä¤ËÄ¾ÀÜ²óÅú¡£¥Í¥Ã¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ò³°¤·¤Æ¼ê½Ñ¸å¤Î½ýÀ×¤ò¸ø³«¤·¡¢²óÉü¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊó¹ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î¾õ¶·¤ò±£¤µ¤º¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ÎÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´¶Æ°¤·¡¢Îå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
YOSHIKI¡Ü¡ÊPLUS¡ËOFFICIAL SITE
https://www.yoshikiplus.com
Y by YOSHIKI ¡ß Champagne POMMERY OFFICIAL SITE
https://www.yoshiki-pommery.com
Y by YOSHIKIOFFICIAL SITE
https://www.ybyyoshiki.com/
YOSHIKI OFFICIAL SITE
https://jp.yoshiki.net/