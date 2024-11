【PS5 Pro:延長保証サービス】11月21日 提供開始価格:5,000円

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5 Pro(PS5 Pro)における延長保証サービスの提供を開始した。提供価格は5,000円。

PS5やPS4でも提供されているプレイステーション公式の延長保証サービス。11月21日より最新ハード「PS5 Pro」も延長保証サービスの対象となり、5,000円で保証期間が2年延長され、通常のメーカー保証期間を含むと合計3年間となる。

保証はPS5 Pro本体のみならず、DualSenseやケーブル類も対象となり、本体を購入してから1年以内であれば公式サイトより加入できる。なお、延長保証期間中に修理を2回行うか、PS5 Pro本体の交換を行なった時点で保証は終了となる。

