「PS5 Pro」SIE公式の延長保証サービスを提供開始！ 5,000円で2年間延長
【PS5 Pro：延長保証サービス】
11月21日 提供開始
価格：5,000円
(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.
11月21日 提供開始
価格：5,000円
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5 Pro（PS5 Pro）における延長保証サービスの提供を開始した。提供価格は5,000円。
PS5やPS4でも提供されているプレイステーション公式の延長保証サービス。11月21日より最新ハード「PS5 Pro」も延長保証サービスの対象となり、5,000円で保証期間が2年延長され、通常のメーカー保証期間を含むと合計3年間となる。
保証はPS5 Pro本体のみならず、DualSenseやケーブル類も対象となり、本体を購入してから1年以内であれば公式サイトより加入できる。なお、延長保証期間中に修理を2回行うか、PS5 Pro本体の交換を行なった時点で保証は終了となる。
□「PlayStation 延長保証サービス」のページ
本日11月21日（木）よりPlayStation®5 Proの延長保証サービスを開始します！- Ask PlayStation JP (@AskPS_JP) November 21, 2024
提供価格は5,000円（税込）です。
本体購入から1年以内であれば加入可能なので、万が一に備えたい方はいかがでしょうか？
💡PlayStation®5 Proの延長保証サービスhttps://t.co/uJWOJtf1LS pic.twitter.com/1DxIgvsbvH
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