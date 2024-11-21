KATE¡¢¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤«¤é¡Ö¥ê¥×¥â¥ó¥Ï¥¦¥¹¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º5ËÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
¡ÖKATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡×¤¬¡¢¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡Ö¥±¥¤¥È ¥ê¥×¥â¥ó¥Ï¥¦¥¹¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡×¤ò11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£¸ÂÄê¥»¥Ã¥ÈÈ¯Çä
¡Ö¥±¥¤¥È ¥ê¥×¥â¥ó¥Ï¥¦¥¹¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¸ý¹ÈÎ©¤Æ¡Ö¥ê¥×¥â¥ó¥Ï¥¦¥¹¡×¤È¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¸ÂÄê¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º5ËÜ¡¢¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥¥ã¥Ã¥×Å·ÌÌ¤ËÅ½¤Ã¤Æ»È¤¦¿§¶Ì¥·¡¼¥ë¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡£
¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¸ÂÄê¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Ç»¤¤¤á¥«¥é¡¼¡Ê¸ÂÄê¥»¥Ã¥Èµ¡ÚÇ»¡Û¡Ë¤ÈÃ¸¤á¥«¥é¡¼¡Ê¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¶¡ÚÃ¸¡Û¡Ë¤Î2¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ
¥ê¥×¥â¥ó¥Ï¥¦¥¹¸ÂÄê¥»¥Ã¥Èµ¡ÚÇ»¡Û¥ê¥×¥â¥ó¥Ï¥¦¥¹¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¶¡ÚÃ¸¡Û
¥ê¥×¥â¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ê¸ý¹ÈÎ©¤Æ¡Ë¡ö¸ÂÄê¥»¥Ã¥Èµ¡¦¶¶¦ÄÌÊÌÇä¤ê¤Î¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò9ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£