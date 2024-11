ずっと応援してきたアーティストが1年半ものあいだステージを離れることになった時、その時間は私たちに何をもたらすのだろうか。11月16日、17日に、BTSのJINが初のソロアルバム『Happy』の発売を記念して韓国で開催した『JIN ‘Happy’ Special Stage』で、その答えの片鱗を目の当たりにした。

韓国はもうすっかり寒さに覆われる晩秋。世界中のARMY(BTSファンの呼称)がその時を待ち侘びるなか、2日目となる17日の公演が開幕する。「僕が社会に復帰してから、ARMYに直接会える日だけを常に待っていました」――バンドの音楽に合わせて登場したJINは、この公演をARMY同様に心待ちにしていた様子で、「久しぶりにARMYに会うことを考えて緊張していたんですが、今回はまた違う気持ちのいい緊張感で満たされています」とリラックスした様子で挨拶して再会を喜んだ。

JINによれば、1stソロアルバム『Happy』は 「ARMYのみなさんのために作ったアルバム」。「今日もみなさんを幸せにさせる覚悟をしてきました」と宣言し、はじめに韓国語で「幸福」の意味を持つ「행복」(ヘンボク)の2文字を用いて「행복합니다. 우리 아미여러분들 때문에」(幸せです。ARMYのみなさんのおかげで)、「(이)복덩어리들!」(この福の塊たち!)とあいうえお作文を披露してくれた。「はははは!」と幸せそうに笑った瞬間、急に鳴ったドラムの音にびっくりする微笑ましい姿も、ARMYだけに見せる一面だ。

イベントの幕開けを宣言する1曲目は、イギリスのボーイバンド・TAKE THATのゲイリー・バーロウが共同プロデュースを手掛けたアルバムタイトル曲「Running Wild」。広々としたステージ上に置かれたオープンカーに乗って歌った演出は、“地球滅亡”という過酷な状況下で降り注ぐ巨大な隕石を避けながら、犬とともに果てしない道路を走り抜けたMVのワンシーンを再現したものだろうか。どの瞬間も観る者を楽しませる彼の限りないエンターテイナー性が、公演の隅々に散りばめられている。

間髪入れずステージに注がれる「キム・ソクジン」コールに「王になったみたいだ」と呟きつつ、続く「アルバム『Happy』の紹介プレゼンテーション」と題したコーナーでは、JIN自ら“社員”となって『Happy』の企画意図から期待効果までのプレゼンを行った。今回のアルバムはもっと楽しい公演にしたくて制作したものだといい、「ARMYはどうやってこの歌を書き、何を感じたのかなど、知りたいことが多いだろう」と思ったことから、アルバムについて話す場を設けようと思ったそう。

今作『Happy』は、「JOURNEY」「IMAGINE」「NAVIGATE」という3つのコンセプトから構成される。1つ目の「JOURNEY」では趣味が与える幸せを、2つ目の「IMAGINE」では仕事のなかで見つける楽しさを表現。さらに、家と寝室のようにくつろげる空間で満喫する「幸せ」を表現したという3つ目の「NAVIGATE」まで、3つの頭文字をすべて並べると「JIN」になる仕掛けもあり、細部にもこだわりがたっぷりだ。なかでもJINは金髪が映える「NAVIGATE」のコンセプトフォトがいちばん好きだと話し、「髪型がかっこいい、僕がイケメンだから」と笑顔でその理由を教えてくれた。

タイトル曲「Running Wild」のキーワードは「Poppin Candy」。以前、ソロ曲をアイスクリームの味で喩えると「ポッピンキャンディー」と答えていたJINだが、「この曲は走りながら聴くのにぴったりだと思うので、MVでも思い切り走ってみようと思ったのですが、もう33歳です」「体力の問題を切に感じて、『車に乗るのはどうか』と思いました」と正直な胸中を吐露すると、“体力の問題”にARMYからは笑いと否定が混ざったような声が。これにはJINから「みなさん、笑うなら笑って、『ええ~』というなら『ええ~』と言ってください」とツッコミが飛び、長年の関係性を感じさせる。JIN自身も実際にランニングする時に聴いているそうで、「体力のない方はドライブをしながら、車がない方はそのまま聴いてくださいね」と勧めていた。

2曲目の「I'll Be There」のキーワードは「행복」。流れる楽曲を口ずさむARMYに「今日は発表するタイミングが掴めないな」と笑顔を溢しつつ、JINは「最初に決まった歌詞は愛に関する話でした」と明かす。「でも、歌詞を見ながら“これは僕が思う幸せじゃない”と思い、英語の部分はそのままにして、韓国語の歌詞を直接書き直しました」との裏話にはARMYからも感嘆の声が漏れ聞こえた。そう、本楽曲は「JINが伝えたい本当の幸せが込められた曲」なのだ。

3曲目「Another Level」のキーワードは「게임(ゲーム)」。彼の人生に大きな影響を与えるゲームをしている際にインスピレーションを得て、「僕がこのゲームの主人公になったらどんな気分だろう?」と思いながら歌詞を書いたという。「難しいゲームをされているゲーマーの方々がこの曲を聴きながら一生懸命レベルアップしてくだされば」と、ゲーム好きな彼ならではの角度から紹介してくれた。

4曲目「Falling」のキーワードは「진」(JIN)。この楽曲では、誰かに簡単に声をかけられず、近付くこともできない人の気持ちを表現したそう。実は、人に近付くことが苦手で、特に10代、20代の頃は自らを「恥ずかしがり屋」「人見知りが激しい」と表現する人だった彼自身のことを正直に描いた作品でもある。「自ら気が弱いと感じる方々は共感できますし、逆に果敢な性格の方は世界には本当にこんな人がいるのだと興味を持てる曲になれば」――そのように、誰しもに寄り添う豊かな視点を持って音楽を届けるところも、彼が愛される理由のひとつだ。

Red VelvetのWENDYとのデュエット曲「Heart on the Window (with WENDY)」のキーワードは「밥」(ごはん)。ある日、食事をした相手に「WENDYとデュエットしたい」と話したところ、偶然にもその相手が彼女の電話番号を知っており、電話をかけることになったのがデュエット誕生のきっかけだそうだ。電話した瞬間「BTSのJINなんですが、知ってますか?」と謙虚に尋ね、アルバムでフィーチャリングしたいと話してスムーズに作業することができたという。JINは「ARMYが喜んでくださったなら、次もデュエット曲に挑戦してみましょうか?」と話し、「JUNG KOOK? J-HOPE?」とARMYの声を拾いながら今後の想像を膨らませていた。

6曲目の「I will come to you」は、JINが社会から離れていた兵役中、軍隊でARMYを思い浮かべながら感じたことを描いた楽曲だ。その時にしか感じられないことを書いたため、歌う時により没頭できた曲でもあるそう。また、軍隊の話の流れから今日のTMIとしてBTSのグループトークに触れたJINは、「(みんな)ずっと軍隊の話をしているんです」「J-HOPEさんに『気分はどう?』と聞いたら、『何を言ってるのかわかりません』って(笑)」と、すでに兵役を終えたふたりには他人事であることも窺わせ、笑いを誘った。

そんなJINが今回のアルバムを通じて叶えたいことは「今のようにARMYに出会い、休む時はそれぞれの人生を一生懸命過ごして、そしてまた一緒に幸せになること」。一緒に過ごせばもっと大きな幸せが訪れると信じていると語るJINの言葉は、約1年半にわたるARMYと離れる経験をしたからこそ説得力を増していたようにも思う。「ARMYのみなさんこそ、この曲に込められた僕の気持ちを誰よりもよく理解してくださるはず」――何年経っても変わらないARMYへの深い信頼も、こうした言葉の節々に感じられた。

ここでARMYから、「I will come to you」を書く時何を考えながらメモしたのかとの質問が。これに対し、JINは「長いあいだ公演をしていなかったので、入隊してすぐ恋しかったです。公演をしてARMYのみなさんに会いたくて……」としたうえで、「ほかの人はこういうことをメモしておいて曲を書くって聞いたから、メモしました」「公演をせずに入隊したので、ARMYのみなさんに会いたかったという気持ちを書きました」と裏話を聞かせてくれた。

歌唱パートに戻り、ネオンライトの光る街並みのような世界のなか、ONE OK ROCKのTaka(Vo)とToru(Gt)がプロデュースに参加した「Falling」で感情を込めて歌を聴かせたJIN。続く「Heart on the Window (with WENDY)」ではデュエット相手であるRed VelvetのWENDYがサプライズ登場し、ふたりの美しい歌声が会場に響きわたる。WENDYは、「レコーディングもすごく楽しかったです」「今すごく緊張しています。ARMYのみなさんの前で歌うとなると再デビューしたような気分です」とコメント。これに対しJINが「デビュー何年目ですか?」と尋ね、「11年目なんですが」「僕は12年目なんですが……」「先輩……!」という掛け合いも見ることができた。「アルバムに参加できて光栄です」と感謝を述べたWENDYにJINが「いつでもヘルプコールをください」と言うと、WENDYは「Falling」にちなみ、「人見知りをされる先輩なので私からお声がけします」と機転を利かせて返答していた。

WENDYがステージを後にすると、JINは「僕が聞いたんです。ショーケースをする時に時間は空いているかと」「WENDYさんがいらっしゃらなかったら歌えなかった歌なので」と再びマイクを握る。「今日お会いするのが二回目です。実は会話もあんまりしたことがありません。曲作業をするとなったらたくさん会話すると思ったんですが……」と話し、まだそれほど言葉を交わしていないことを明かしたのも驚きだった。

次のコーナーは『HAPPY WORLD CUP』(幸せワールドカップ)。AとBの2択から、JINをいちばん幸せにしてくれる一瞬をひとつ選んでみる企画である。さまざまな2択があったなかでも、決勝では「60歳になっても『No More Dream』を完璧に歌える」VS「24時間鏡のなかの自分を鑑賞する」の2択が対峙し、ARMYからの圧倒的希望で前者が優勝に輝いた。これを受けてJINは、「みなさんはステージが見たいんだ」「ARMYのみなさんが選んだ“A”を選びます」とまた新たな学びを得たようだ。

まだまだ続くステージパートでは、白のニットに着替え、「I will come to you」を歌い上げる。直後、雰囲気が一転。暗がりのなか、クールな視線で「音源で聴くのとはまた違う魅力を感じられることを願って準備した」という「Another Level」を熱唱した。最後に準備したのは、JINが思う幸せを歌った曲「I’ll Be There」。再び響く「キムソクジン」コールを経て、デニムの上下セットアップで登場したJINは、時折両手を大きく広げながら、スタンドマイクでのびのびと歌唱した。室内なのに星空の下でライブを観ているかのような、テーマパークにも似たステージは、まさに「Happy」を具現化するように観る者をポジディブな気持ちにさせてくれる。

「みなさんありがとう、楽しかったよ!」という声に鈍い反応を返す会場を見て、「もう聞いてもくれないんだね」と悟りモードのJIN。ここでお待ちかねの「슈퍼 참치 (Super Tuna)」がラストスパートのゴングを鳴らす。「ほかに聴きたい歌はありますか?」「家に帰りましょうか?」と問いかけるJINに、ステージに華を添えたバンドメンバーも到底ここで終わるつもりはない様子で、続けてJIN自身も作詞作曲に携わった「Moon」を奏で始めた。JINは「大変だ」と呟きながらも、途中でイヤモニを外し、「みんなで!」とARMYの歌声を求めながら歌い切った。「この曲は次から歌わないほうがいいかもしれない。高すぎる」と笑って見せる。11年の歴が物語る、さすがのアーティスト魂で締め括った。

「ARMYのみなさんが見たがっていた衣装です」とカーキのジャケットで再び登場し、この日2度目の「Running Wild」を披露。愛が与える温かさや明るさをふんだんに表現したメロディに、ARMYからは大きな歓声が贈られる。最後には「いつも幸せに過ごしてください! 『Happy』たくさん愛してくださいね!」と互いの幸せを願い合い、ステージをあとにした。

JINは11月15日に掲載されたBillboardのインタビュー記事で、「このアルバムを作ることで、ARMYが僕にとってどれほどの意味を持つのか、立ち止まって考えることができた」(※1)と話している。さらに、メンバー全員が交代で兵役に就いている今こそ、ずっと応援してくれているARMYと個人的なことを分かち合うのにいいタイミングだとも。離れていた1年半という年月は、きっと彼らに「お互いの存在について深く考え合う時間」を与えたのではないだろうか。そして、確かめ合ったARMYとの絆を大切にしつつ、「Happy=幸福」という普遍的なメッセージを大衆にも届け、誰しもを勇気づける作品に仕上がったのが今作『Happy』なのだと思う。

今後は『Venue101』のスピンオフ番組『Venue101 Presents JIN SPECIAL』(いずれもNHK総合)への出演も決まっており、日本のARMYも国内で再開できる日を首を長くして待ち望んでいることだろう。将来的には「Spring Day」のようなエモーショナルな曲調を追求することも考えているという彼のソロ活動に、よりいっそう期待が膨らむ。

