Â¼½Å°ÉÆà¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¤Ê°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂçÎÌ¸ø³«¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤¬20Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥Ç¥³¥ë¥ÆÂçÃÀ¤¢¤é¤ï¤Ê°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÂçÎÌ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È8ÅÀ¡ÛÂ¼½Å°ÉÆà¡¢ÈþµÓµ±¤¯¥ß¥Ë¥¹¥«°áÁõ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
HKT48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2021Ç¯¤ËÂ´¶È¸å¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼½Å°ÉÆà¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¯¥¤¥º¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡ËÆâ¤Ç¿¹ÆüºÚÈþ¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¤¨¤Ê¤³¤Î4¿Í¤Ç¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Â¼½Å¤Ï20Æü¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª°áÁõ¤Ç¡¼¤¹¡¡º£·î¤âÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤¨¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥³¥ë¥ÆºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë»Ñ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥¿¥¤¥È¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é°áÁõ¤òÂçÎÌ¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤Ô¤¤¡ª¡×¡Ö¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡ÖÈþÈ©Èþ¿Í¡×¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¡¢¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¿°¤¬¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ëÀÜ¼Ì¼«»£¤êSHOT¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È8ÅÀ¡ÛÂ¼½Å°ÉÆà¡¢ÈþµÓµ±¤¯¥ß¥Ë¥¹¥«°áÁõ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
HKT48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2021Ç¯¤ËÂ´¶È¸å¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼½Å°ÉÆà¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¯¥¤¥º¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡ËÆâ¤Ç¿¹ÆüºÚÈþ¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¤¨¤Ê¤³¤Î4¿Í¤Ç¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤Ô¤¤¡ª¡×¡Ö¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡ÖÈþÈ©Èþ¿Í¡×¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¡¢¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¿°¤¬¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ëÀÜ¼Ì¼«»£¤êSHOT¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼