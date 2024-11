サンリオの人気キャラクター、マイメロディ50周年を記念したテーマカフェ「My Melody Cafe 〜Heartful Party〜」が東京・大阪・愛知・宮城で開催される。ピンクのメニューとグッズでマイメロディがおもてなししてくれる!1975年にデビューしたマイメロディは、すなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキ 。お誕生日は1月18日。

そんな人気キャラクター、マイメロディが50周年。このことを記念したカフェ「My Melody Cafe 〜Heartful Party〜」が2024年12月12日(木)より東京にて、12月19日(木)より宮城にて、12月20日(金)より愛知にて、2025年1月17日(金)より大阪にて、期間限定でオープンする。コンセプトは ”マイメロディがとっておきのスイーツとプレゼントを用意して一生懸命おもてなし(ハート)” 。店内はピンクが基調のロマンティックでかわいいが溢れた空間となっている。メニューは全てピンクを基調としたスペシャル仕様で、ピンクのウエルカムオムライス、色々な種類のフィンガーフードを盛り付けたパーティープレート、マイメロディの愛(ハート)が溢れるグラタンなどのフードメニューや、マイメロディが自分の顔を描いたパフェ、プレゼントボックスをイメージした箱型グラスに入ったワッフル、マイメロディからのありがとう気持ちがこもった、ハートのパンケーキなどのデザートやマイメロディをイメージしたドリンクなど、どこを切り取っても絵になるフォトジェニックなメニューだ。まずはビジュアルを十分に楽しんでから食べてほしいが、どのメニューも見た目がかわいすぎて、どこから食べるか迷ってしまいそう。メニュー名にハートマークがたくさんついているのもかわいいポイント!また、描き下ろしアートを使用したオリジナルグッズや、カフェ利用特典、来場者限定特典もあるほか、SNSで登校するともらえるプレゼントなども用意されている。夢かわいい世界観に浸りながら、思い出に残る素敵な時間をお過ごしください。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057