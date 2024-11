2024年12月1日(日)で書籍『ハリー・ポッターと賢者の石』の出版から25周年を迎える中、ワーナー ブラザース ジャパンは「ハリー・ポッター」のセレブレーションイヤーを今年1年を通じてお祝いしてきた。「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」の開業1周年、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の開幕2周年、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」の開業10周年、「ハリー・ポッターの誕生日」(7月31日)、「バック・トゥ・ホグワーツ」(9月1日)とその内容は多岐にわたる。そして、日本中のハリポタファンとともにお祝いしてきたスペシャルな1年を締め括るのは、東京・大阪・名古屋・福岡・札幌の全国5大都市で開催される様々なクリスマス展開だ。

東京では「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京」にて、シーズンイベント「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が日本初開催、赤坂サカスでは、12月から新たなハリー・ポッターツリーを設置する。大阪ではユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて「NO LIMIT! クリスマス」が開催となり、10周年を迎えた「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」でも2024年11月20日(水)〜2025年1月5日(日)の期間限定で「ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜」「ホリデー・フロッグ・クワイア」が5年ぶりに開催! また、東京・横浜・名古屋・福岡にて展開しているオリジナルグッズショップ「ハリー・ポッター マホウドコロ」が、2025年1月13日(月)までの期間限定で、札幌でもポップアップストアを初出店中だ。さらに、福岡市中央区の商業施設「MARK IS 福岡ももち」にて、11月22日(金)から12月25日(水)まで「ハリー・ポッター ホグワーツのクリスマス」が初開催となる。館内各所には、ハリー・ポッターのフォトロケやデコレーションを施し、期間中はスタンプラリーやポップアップストアなどのイベントも開催。そしてクリスマスといえばやはりクリスマスツリー! 「ハリー・ポッター」に登場するホグワーツ魔法魔術学校と4つの寮(グリフィンドール、レイブンクロー、スリザリン、ハッフルパフ)にインスパイアされた全長約4メートルの巨大ツリーは、華やかな映えスポットとして福岡の街を彩ること間違いなし!フォトスポットでは、シリーズ1作目に登場した「組分けシーン」を体感することができ、ハリー・ポッター、ハーマイオニー・グレンジャー、ロン・ウィーズリーの等身大フィギュアも展示され、「ハリー・ポッター」の世界が堪能できる。また、館内4カ所に設置されている4つの寮のスタンプを集めてクリスマスツリーを完成できるスタンプラリーや、対象店舗の利用でオリジナルコースターがもらえるキャンペーンも開催。12月21日(土)・22日(日)には、当日の購入レシートを提示することで参加できるルーナ・ラブグッドのメラメラメガネや羽根ペンを作るワークショップが行われる。MARK IS 福岡ももち公式Instagramでは、イベント開催期間中にクリスマスツリーやフォトスポット、スタンプラリーなど、館内のクリスマスに関する写真を撮って「#ホグワーツのクリスマス」を付けて投稿すると、抽選で1名にプレゼントが当たるキャンペーンも。誕生から25年以上もの長きにわたって世界中で愛されてきた「ハリー・ポッター」シリーズ。全国5大都市、特に福岡では初めてとなるクリスマスイベントで、いまだ数多くの熱狂的ファンを魅了し続ける「ハリー・ポッター」シリーズの世界感を堪能しよう!All characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s24)