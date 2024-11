保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2024年10月）

保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介! 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

【10位】酒肴あおもん(大崎広小路)

酒肴あおもん 出典:SGGKさん

※集計期間:2024年9月25日〜2024年10月24日

10月19日放送のテレビ東京「出没!アド街ック天国」の「五反田」特集で「美食の名店」として紹介されていました。「完熟」と「半熟」があるアジフライが人気です。

【9位】四川名菜 川府(銀座一丁目)

四川名菜 川府 写真:お店から

<店舗情報>◆酒肴あおもん住所 : 東京都品川区西五反田2-31-4 KKビル B1FTEL : 03-6417-0636

本格的な中華をリーズナブルに楽しめるお店。名物の「棒餃子」や「自家製窯焼き 北京ダック」はもちろん、ぐつぐつした様子が食欲をそそる「石鍋麻婆豆腐」はこれからの季節にもぴったり!

【8位】炭火焼肉ホルモン まるは(五反田)

炭火焼肉ホルモン まるは 写真:お店から

<店舗情報>◆四川名菜 川府住所 : 東京都中央区銀座2-6-9 Ginza269ビル 7FTEL : 050-5570-6005

10月19日放送のテレビ東京「出没!アド街ック天国」の「五反田」特集で紹介された焼肉の名店。1番人気の「ハラミ」は数量限定なので、早めにオーダーしてみてくださいね。

【7位】ぎんざまぐろや(築地)

ぎんざまぐろや 写真:お店から

<店舗情報>◆炭火焼肉ホルモン まるは住所 : 東京都品川区東五反田1-16-4 アルサイト 1FTEL : 050-5594-0704

土曜、祝日限定で「食べ放題」を実施している人気店。トロ、ウニ、イクラなども食べ放題という贅沢さが魅力のひとつ。 当日の朝に予約表が出るので、早起きして足を運んでみて!

【6位】中華飯店 一番(東尾久三丁目)

中華飯店 一番 出典:natsu1022さん

<店舗情報>◆ぎんざまぐろや住所 : 東京都中央区築地6-8-10 小柴ビル 1FTEL : 03-3248-2751

10月4日放送のテレビ東京・孤独のグルメ特別編 ドラマ24「それぞれの孤独のグルメ」で紹介されていたお店。番組では「海老チャーハン」と「海鮮春巻」、「鶏ソバ(麺半盛)」が紹介されていました。

5位以内に入った注目店は?

【5位】そばよし 日本橋店(三越前)

そばよし 日本橋店 出典:YamaNe79さん

<店舗情報>◆中華飯店 一番住所 : 東京都荒川区東尾久2-17-14TEL : 03-3892-7090

さまざまなテレビ番組で絶賛されている、鰹節問屋直営の立ち食いそば店。特に「かきあげそば」や鰹節を削る際に出る「粉かつお」をまぶした「おかかごはん」が人気です。

【4位】黒毛和牛とお出汁 日本橋いちり(三越前)

黒毛和牛とお出汁 日本橋いちり 写真:お店から

<店舗情報>◆そばよし 日本橋本店住所 : 東京都中央区日本橋本町1-1-7 本町山崎ビル 1FTEL : 03-3241-0884

9月19日にオープンした、SNSで話題の新店。黒毛和牛のすき焼き&出汁しゃぶを1,000円台から楽しめるとコスパも抜群! お仕事帰りのひとり飯にもおすすめです。

【3位】オステリア ダ アダ(銀座)

オステリア ダ アダ 出典:トリプル銀座さん

<店舗情報>◆黒毛和牛とお出汁 日本橋いちり住所 : 東京都中央区日本橋室町1-11-16 イースト室町ビル1FTEL : 050-5594-5324

SNSでも人気のイタリア・ヴェネチア料理のお店。 彩り豊かなビジュアルが目を引く「前菜盛り合わせ」や自家製パスタは必食!

【2位】浜町かねこ(水天宮前)

浜町かねこ 出典:maka33さん

<店舗情報>◆オステリア ダ アダ住所 : 東京都中央区銀座6-4-3 GICROS 4FTEL : 03-6280-6267

10月13日放送のTBS「ベスコングルメ〜ベストコンディションで最高の瞬間を!〜界」で紹介されていたお店。ゲストが食べていた「カレーつけそば」はもちろん、「天ぷら」も人気です。

保存数1位の串揚げ料理店はこちら!

【1位】花林糖(五反田)

串揚げ 写真:お店から

<店舗情報>◆浜町かねこ住所 : 東京都中央区日本橋浜町3-7-3TEL : 03-4291-3303

10月19日放送のテレビ東京「出没!アド街ック天国」の「五反田」特集で「美食の名店」として紹介された「花林糖」。

番組では、イカスミのクリームコロッケや、油揚げとなめこなどユニークな串揚げメニューが紹介されていました。

花林糖 写真:お店から

<店舗情報>◆花林糖住所 : 東京都品川区西五反田2-25-4 磯ビル 1FTEL : 050-5590-8150

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね!



