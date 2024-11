サムティドリームスタジアムにて開催！サムティ「サムティ硬式野球部チームトライアウト」

サムティは、兵庫県三木市の「サムティドリームスタジアム」において、サムティ硬式野球部チームトライアウトを開催します。

サムティ「サムティ硬式野球部チームトライアウト」

■サムティ硬式野球部チームトライアウト 開催概要

【日程】

2024年11月28日(木)

※雨天中止の場合、2024年11月29日(金)に実施

【場所】

兵庫県三木総合防災公園 「サムティドリームスタジアム」

〒673-0515 兵庫県三木市志染町三津田1708

※報道関係者用 駐車場あり(スタジアムライト側エリア)

【時間】

9:00 受付開始

9:30 トライアウトメニュー説明

9:40 ウォーミングアップ

10:10 キャッチボール、30mタイム走×2本

10:30 投内連携、ブルペン、シートノック

12:00 シートバッティング

16:00 終了後 解散

【参加】

エントリー選手 約80名

【本件に関するお問い合わせ先】

『サムティ硬式野球部トライアウト』係

メールアドレス samty_baseball_tryout@samty.co.jp

同社グループは、グループの企業理念である「倫理、情熱、挑戦 そして夢の実現」の実践に向け、そしてサステナビリティ基本方針に挙げている「地域との共存」「人を大切にする企業の実現」に則り、地域コミュニティとの共存共栄の関係を構築し、地域の発展に寄与するとともに、誰もが夢をもって成長できる社会の実現に貢献することを目指しています。

硬式野球部の活動は「夢を持って頑張る人々」の応援や、雇用等を含めた地域経済の活性化に通じるとの考えから、同社グループはサムティ硬式野球部を発足し、2025年からの本格始動に向けたチームトライアウトを実施します。

夢に挑戦するエントリー選手と、新チームメンバーの誕生に注目してみてくださいね。

