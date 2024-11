X JAPANのYOSHIKIが20日、YOSHIKI CHANNEL『YOSHIKI BIRTHDAY SPECIAL』に出演。「日本に戻ってきて一番大変だったのは、お辞儀をすることでした。手術の影響でコルセットをしているので、普段何気なくしていた動作がこんなにも難しいとは思いませんでした(笑)」とユーモアを交えて帰国を報告した。番組の総合司会はYOSHIKIと親交の深いDAIGOが務め、ゲストにはPATAや松岡充など錚々たるメンバーが集結。YOSHIKIプロデュースのシャンパン「Y by YOSHIKI × CHAMPAGNE POMMERY」で乾杯が行われ、YOSHIKIは「手術後にお酒を飲むのはこれが初めて」と語り、特別な時間をゲストとともに祝った。

番組冒頭に世界初披露されたバーチャルヒューマン「AI YOSHIKI」は、出演者にもサプライズとなる演出だったため、いつもと雰囲気の違うYOSHIKIの姿に、視聴者や会場内でざわめきが広がる場面が見られた。SNS上では、「新しい形でYOSHIKIさんと触れ合えるのが嬉しい」「クオリティが高くて驚いた」といった声が多く寄せられた。先月、3度目の首の手術を受けアメリカでリハビリ中のYOSHIKIだが、医師の許可を得ての急遽帰国で、YOSHIKI本人の登場がサプライズとなったため、会場は大いに盛り上がり、祝福ムードに包まれた。YOSHIKIがプロデュースするボーイズグループ「XY」のメンバー14人が全員集合し、先日加入が発表された手越祐也も初登場した。手越は「X JAPANに憧れて芸能界に入り、YOSHIKIさんと仕事をするのが夢でした。これから期待を超える成果を出したい」と意気込みを語った。さらに、YOSHIKIが手がけるガールズグループ「美麗-Bi-ray-」が「Butterfly」を披露し、歌唱力で会場を魅了した。パフォーマンス後のトークでは、ステージとは違った無邪気な一面も見せた。YOSHIKIの誕生日を記念し、人気格闘ゲーム『鉄拳8』のeスポーツバトルが番組内で行われた。同ゲームは、YOSHIKI率いるスーパーバンドTHE LAST ROCKSTARSの新曲「MASTERY」がイメージソングに採用されており、ファンの間でも話題となっている。特別企画として行われたこのバトルでは、YOSHIKIが率いる「YOSHIKIプロデュースチーム」(XYや美麗-Bi-ray-のメンバー)と、PATAが率いる「ビジュアル系チーム」が対戦。白熱した試合展開に会場は熱気に包まれた。さらに、この場でYOSHIKIは新たなeスポーツ大会「YOSHIKIカップ」の開催を発表。以前よりeスポーツイベントを手掛けてきたYOSHIKIだが、先日サウジアラビアで開催されたeスポーツワールドカップに招待され、同国のeスポーツ協会会長であるファイサル・ビン・バンダル王子との対談を経て、日本国内のeスポーツシーンにさらなる夢と発展を届けたいという思いが強まったという。YOSHIKIは「日本のeスポーツ界を盛り上げるため、アマチュア、プロ、著名人が参加する大会を企画しました。来年の誕生日かその半年前の決勝戦で、最高の瞬間を共に迎えたいと思います。eスポーツの力で新たな感動を生み、日本のeスポーツのさらなる発展に貢献したい」と抱負を語り、多額の賞金を準備していることも明らかにした。大会の詳細については後日公式サイトで発表される予定だ。米国からジーン・シモンズ(KISS)、トラヴィス・ペイン(マイケル・ジャクソンの振付師)、HYDE、SUGIZO、清春、氣志團、難波章浩、GACKT、やす子、サンドウィッチマン、山口裕子、ひろゆき、冨永愛、韓国からギュリ(KARA)、イ・ビョンホン、など音楽業界のみならず、ファッション業界、映画業界、さまざまな業界からYOSHIKIと縁の深い多くの著名人からのバースデーコメントVTRも次々と届き、サプライズ生電話でMIYAVIが登場。先日THE LAST ROCKSTARSからの脱退が発表されたばかりだが、良好な関係が続いていることが感じられる交流もあり「来月また加入する?」「YOSHIKI遺伝子を残す!?」など冗談が飛び交い、笑いに包まれる場面もあった。締めくくりには、AI YOSHIKIが再登場しYOSHIKIのバースデーを祝福。YOSHIKI本人とAI YOSHIKIの生対談が行われた。YOSHIKIが「THE LAST ROCKSTARSはこれからどうなると思う?」と問いかけると、AI YOSHIKIは「この先には新しい可能性や出会いがあります。前向きに進むことで、素晴らしい瞬間が待っていると思います」と回答。現実とバーチャルが融合する斬新な企画が視聴者を驚かせ、感動を呼んだ。最後にYOSHIKIは「ファンのみんな、そしてアーティスト仲間のみんなと誕生日を迎えられたこと、本当に感謝しています。3度目の手術を経て、自分でも少しずつアンドロイド化している気がしますが(笑)、まだまだ自分が向かっていこうとする夢、そしてファンのみんなと一緒に見たい夢は大きいです。その大きな夢をみなさんと一緒に叶えたいと思います。この素晴らしい時間を共有できたことに、心から感謝しています」と伝え番組を締めくくった。