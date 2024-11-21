¹âÅçÎé»Ò ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¾¾Ê¿·ò¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡ØË½¤ì¤óË·¾·³III¡Ù¹ßÈÄ»þ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¡í¼î¶Ì¤Î¸ÀÍÕ¡í
1988Ç¯¡¢25ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡ØË½¤ì¤óË·¾·³III¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯¤âÉñÂæ¡Ö¥á¥¤¥¸¡¦¥¶¡¦¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡×¤ÇÆ£¸¶µª¹á¡¢¹äÎÏºÌ²ê¤È¶¦¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¤Ç¤Ï¥«¡¼¥ê¥ó¥°²ñ¾ì¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹âÅçÎé»Ò¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥ì¡¼¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢¤Ê¤¼ÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤ò¤¨¤é¤ó¤À¤Î¤«¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌò¼Ô¤ò»Å»ö¤È¤·¤Æ¹Í¤¨»Ï¤á¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡¢¹âÅçÎé»Ò¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥«¥Ã¥È¡Ú7ÅÀ¡Û
Åö»þ¤Ï¡ÖÉÙ»Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¥ì¡¼¥¹¡×¡Ê¸½¡¦ÉÙ»Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ì¡¼¥¹¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Èñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¶â¤òÀáÌó¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÌõ¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡£¼«Ê¬¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤È¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ê¬¡¢°ã¤¦Êý¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥Õ¥©¥í¡¼¤Ë²ó¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£2Ç¯¤Û¤É¥ì¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï°ì°®¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÊý¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢À³Ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ï¥ó¥Þ¥ó¤À¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÉÕ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¤¤Ä¤â·ÝÎò¤Î¤ªÏÃ¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤é¿ô¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤«Çº¤à¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï´ðËÜÅª¤ËÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ØË½¤ì¤óË·¾·³III¡Ù¤«¤é¤¬·ÝÎò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À23ºÐ¤Ç¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þÂå¤«¤é¿ô¤¨¤ë¤È¡¢·ÝÎò¤Ï37Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤¢¤Îº¢¤ÏÆó½½ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤°¤é¤¤¤Î¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä23ºÐ¤Ç»Ï¤á¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê»Å»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â»ä¤Ï¿ÈÄ¹¤¬168¥»¥ó¥Á¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£º£¤Ï160¥»¥ó¥ÁÁ°¸å¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î»þÂå¤Ï¡Ö170¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Ê¤¤¤È¥â¥Ç¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¥â¥Ç¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥í¥¢¥·¥ç¡¼¤äMC¤Î¤ª»Å»ö¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¼õ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢¡Ö¤È¤é¤Ð¡¼¤æ¡×¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡ØË½¤ì¤óË·¾·³III¡Ù¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Ê¿¤µ¤ó¤È¡¢¡ØË½¤ì¤óË·¾·³III¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¶áÆ£½§¹°¤µ¤ó¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë»ä¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÆó¿Í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ24ºÐ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Ï´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿Æ¤âÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤ª¼Çµï¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤ÎÌÂ¤¤¤â¤Ê¤¯¤ª¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±éµ»Ì¤·Ð¸³¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤é¡¢¸½¾ì¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë´Å¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´¤¯¤Î¥ÉÁÇ¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µþÅÔÂÀ¿Á»£±Æ½ê¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³§¤µ¤ó¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬º£¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¾¾Ê¿¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇØÃæ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Îý½¬¤Ë¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é´èÄ¥¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë°ìÇ¯È¾¤ËÅÏ¤Ã¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÄ¹¤¯Â³¤¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØË½¤ì¤óË·¾·³III¡Ù¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤Î¼«Ëý¤Ç¤¹¡£
¡ØË½¤ì¤óË·¾·³III¡Ù¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂÀ¿Á¤Çµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤»¤Ã¤«¤¯Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½÷Í¥¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØË½¤ì¤óË·¾·³III¡Ù¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦¤ªÎé¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤´ÁêÃÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªÎé¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃ¯¤â´î¤Ð¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂçÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Î¤«¤Ë»ä¤¬¹âµé¤Ê²Û»ÒÀÞ¤ò¤¢¤²¤¿¤Ã¤ÆÃ¯¤â´î¤Ð¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³§¤µ¤ó¤¬»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ê¬¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂçÀ®¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î²¸ÊÖ¤·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÇ¯¤°¤é¤¤¤Ï»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿ôÇ¯¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤ò¼¤á¤Æ¡£»Å»ö¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸åÌá¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÊý¤«¤é¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¤¬ÊÒ¼ê´Ö¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂÀ¿Á¤Ç¡¢¡Ö»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Õ»¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ê½÷Í¥¤ÏÂÌÌÜ¤À¡£Ã¯¤«¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¥Û¥¤¥Û¥¤Íè¤ë¤è¤¦¤Ê½÷Í¥¤Ï¤¢¤«¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤Ê¤ó¤«º¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤È¤¤¤¦½÷¤Ç¤¢¤ì¡£¼Ö¤â¼ýÆþ¤Î10ÇÜ¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ì¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼Ö¤Ë¤Ï¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ì ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëµ¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢¤ª¶â¤Ë¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤«¤é¼è¤ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤ª»Å»ö¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ö¤ª»Å»ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤¨¡©¡¡»Å»ö¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤Ï²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤À¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤ÈÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¦¡Ø¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¿ÀÍÍ¡Ù
¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«Ãæ
ËÜÅÄË¾·ë
Ä¹ß·¼ù¡¡ÀôÃÒÆàÄÅ¡¡ÇòÁÒÊË¶õ / Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê
½©»³¤æ¤º¤¡¡»³ºêÎµÂÀÏº¡¡Æâ±º½ã°ì
ÊÁËÜÌÀ¡¡Ï»³ÑÀº»ù¡¡ÅÄÃæÎïÆà¡¡¹âÅçÎé»Ò
´ÆÆÄ¡§ËÜÌÚ¹î±Ñ
¼çÂê²Î¡§¡ÖSweaty Smell¡×STU48¡Ê¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://curlingnokamisama.com/
¡ÚÁ°ÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û¹âÅçÎé»Ò¡Ö¹â¹»¤Ç¤Ï¥Ð¥È¥ó¥È¥ï¥ê¥ó¥°ÉôÉûÉôÄ¹¡¢¡Ø¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤ÏâÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½¹âÅç¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ì¡¼¥µ¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Åö»þ¤Ï¡ÖÉÙ»Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¥ì¡¼¥¹¡×¡Ê¸½¡¦ÉÙ»Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ì¡¼¥¹¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Èñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¶â¤òÀáÌó¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÌõ¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡£¼«Ê¬¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤È¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ê¬¡¢°ã¤¦Êý¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥Õ¥©¥í¡¼¤Ë²ó¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£2Ç¯¤Û¤É¥ì¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ï²æ¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï°ì°®¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÊý¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢À³Ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ï¥ó¥Þ¥ó¤À¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
¡½¡½Åö»þ¡¢¹âÅç¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤â½÷À¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÉÕ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¹âÅç¤µ¤ó¤Ï25ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡ØË½¤ì¤óË·¾·³III¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÃÙ¤á¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¤¤Ä¤â·ÝÎò¤Î¤ªÏÃ¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤é¿ô¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤«Çº¤à¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï´ðËÜÅª¤ËÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ØË½¤ì¤óË·¾·³III¡Ù¤«¤é¤¬·ÝÎò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À23ºÐ¤Ç¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þÂå¤«¤é¿ô¤¨¤ë¤È¡¢·ÝÎò¤Ï37Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£¤Ç¤³¤½Æó½½Âå¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤¢¤Îº¢¤ÏÆó½½ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤°¤é¤¤¤Î¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä23ºÐ¤Ç»Ï¤á¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê»Å»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â»ä¤Ï¿ÈÄ¹¤¬168¥»¥ó¥Á¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£º£¤Ï160¥»¥ó¥ÁÁ°¸å¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î»þÂå¤Ï¡Ö170¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Ê¤¤¤È¥â¥Ç¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¥â¥Ç¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥í¥¢¥·¥ç¡¼¤äMC¤Î¤ª»Å»ö¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¼õ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢¡Ö¤È¤é¤Ð¡¼¤æ¡×¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡ØË½¤ì¤óË·¾·³III¡Ù¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾¾Ê¿¤µ¤óÄ¾¡¹¤Ë¤Ç¤¹¤«!?
¾¾Ê¿¤µ¤ó¤È¡¢¡ØË½¤ì¤óË·¾·³III¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¶áÆ£½§¹°¤µ¤ó¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë»ä¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÆó¿Í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ24ºÐ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Ï´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿Æ¤âÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤ª¼Çµï¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤ÎÌÂ¤¤¤â¤Ê¤¯¤ª¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹âÅç¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¸æÄíÈÖ½°¤Î¾¿¤Ç¤¹¤¬¡¢±éµ»·Ð¸³¤Ê¤·¤Ç¿Íµ¤»þÂå·à¥É¥é¥Þ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ÏÂçÈ´Å§¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
±éµ»Ì¤·Ð¸³¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤é¡¢¸½¾ì¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë´Å¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´¤¯¤Î¥ÉÁÇ¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µþÅÔÂÀ¿Á»£±Æ½ê¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³§¤µ¤ó¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬º£¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¾¾Ê¿¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇØÃæ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Îý½¬¤Ë¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½25ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤À¤«¤é¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é´èÄ¥¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë°ìÇ¯È¾¤ËÅÏ¤Ã¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÄ¹¤¯Â³¤¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØË½¤ì¤óË·¾·³III¡Ù¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤Î¼«Ëý¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¤«¤éÌò¼Ô¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡ØË½¤ì¤óË·¾·³III¡Ù¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂÀ¿Á¤Çµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤»¤Ã¤«¤¯Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½÷Í¥¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØË½¤ì¤óË·¾·³III¡Ù¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦¤ªÎé¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤´ÁêÃÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªÎé¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃ¯¤â´î¤Ð¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂçÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Î¤«¤Ë»ä¤¬¹âµé¤Ê²Û»ÒÀÞ¤ò¤¢¤²¤¿¤Ã¤ÆÃ¯¤â´î¤Ð¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³§¤µ¤ó¤¬»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ê¬¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂçÀ®¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î²¸ÊÖ¤·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢½çÄ´¤Ë¤ª»Å»ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µþÅÔ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÇ¯¤°¤é¤¤¤Ï»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿ôÇ¯¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤ò¼¤á¤Æ¡£»Å»ö¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸åÌá¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Å»ö¤Î¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÂÇÇË¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÊý¤«¤é¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¤¬ÊÒ¼ê´Ö¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂÀ¿Á¤Ç¡¢¡Ö»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Õ»¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ê½÷Í¥¤ÏÂÌÌÜ¤À¡£Ã¯¤«¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¥Û¥¤¥Û¥¤Íè¤ë¤è¤¦¤Ê½÷Í¥¤Ï¤¢¤«¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤Ê¤ó¤«º¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤È¤¤¤¦½÷¤Ç¤¢¤ì¡£¼Ö¤â¼ýÆþ¤Î10ÇÜ¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ì¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼Ö¤Ë¤Ï¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ì ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëµ¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢¤ª¶â¤Ë¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤«¤é¼è¤ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤ª»Å»ö¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ö¤ª»Å»ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤¨¡©¡¡»Å»ö¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤Ï²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤À¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤ÈÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¦¡Ø¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¿ÀÍÍ¡Ù
¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«Ãæ
ËÜÅÄË¾·ë
Ä¹ß·¼ù¡¡ÀôÃÒÆàÄÅ¡¡ÇòÁÒÊË¶õ / Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê
½©»³¤æ¤º¤¡¡»³ºêÎµÂÀÏº¡¡Æâ±º½ã°ì
ÊÁËÜÌÀ¡¡Ï»³ÑÀº»ù¡¡ÅÄÃæÎïÆà¡¡¹âÅçÎé»Ò
´ÆÆÄ¡§ËÜÌÚ¹î±Ñ
¼çÂê²Î¡§¡ÖSweaty Smell¡×STU48¡Ê¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://curlingnokamisama.com/
¡ÚÁ°ÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û¹âÅçÎé»Ò¡Ö¹â¹»¤Ç¤Ï¥Ð¥È¥ó¥È¥ï¥ê¥ó¥°ÉôÉûÉôÄ¹¡¢¡Ø¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤ÏâÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡×