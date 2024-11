BTS・JIN、米人気番組『ザ・トゥナイト・ショー』に出演！新曲『Running Wild』を披露

ボーイズグループBTSのメンバー、JINがアメリカの人気番組『ザ・トゥナイト・ショー』に出演し、海外ファンを虜にした。

【写真】“日本ファン”?JINにキスを試みた決定的瞬間

11月21日、JINは米NBCの人気トークショー『ザ・トゥナイト・ショー』に出演した。JINは司会のジミー・ファロンと愉快な話をした後、アメリカのテレビ番組で初めて1stソロミニアルバム『Happy』のタイトル曲『Running Wild』を披露した。

まず、ジミー・ファロンはJINを“グローバルスーパースター”BTSのメンバーだと紹介し、久々に会った彼を歓迎した。

2人はJINが「パリオリンピック 2024」の聖火リレー走者として参加したエピソードや、今年10月にフルバージョンでリリースされたデジタルシングル『Super Tuna』などについて話をした。

特に、ダンスチャレンジブームを巻き起こした『Super Tuna』のダンスを一緒に踊り、スタジオをさらに盛り上げた。

(写真=Todd Owyoung/NBC)BTS・JIN

そして、JINは新アルバムについて「自分の意見がたくさん入っているので、もう少し自分と距離が近いアルバムだ」と紹介した。

加えて、「幸せは自分にとって非常に重要な言葉であり価値であるため、これを音楽で表現してみたくてタイトルを『Happy』とつけた」という裏話を共有した。

作詞に参加した収録曲『I will come to you』については、「(兵役中)ファンの方に会える機会が少なく、そのときに皆さんを恋しがる気持ちを込めた曲だ」と説明し、ファンへの格別な愛を伝えながら「I love you, ARMY(BTSのファンネーム)」と大きく叫んだ。スタジオにいたファンも熱い歓声で応え、温かい瞬間となった。

(写真=Todd Owyoung/NBC)BTS・JIN

この日の最後を飾ったのは、タイトル曲『Running Wild』のステージだった。JINが広々とした道路に標識が立てられたセットに登場すると、観客は大きな歓声と拍手を送った。

JINは目が離せないビジュアルで安定した歌唱力と余裕のある姿を披露した。バンドと完璧な相性を見せた彼は、最後にジミー・ファロンと熱い抱擁を交わしながら友情を示した。

なお、JINは来る11月24日、ソウル松坡(ソンパ)区のロッテワールドアドベンチャー・メリーゴーランドでスペシャルファンイベント「JIN『Happy』Special Fan Event 'Merry Run Around'」を開催する予定だ。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。