アメリカ最大級の音楽フェス「コーチェラ2025」出演アーティストのラインナップが発表され、HIPHOP/R&B ガールズグループ・XGが初出演を果たすことがアナウンスされた。コーチェラは、カリフォルニア州インディオにある砂漠地帯「コーチェラ・ヴァレー」で行われる野外音楽フェスティバルで、2025年は、現地時間で1週目が4月11日、12日、13日、2週目が18日、19日、20日に開催される。

日本時間11月21日に発表されたラインナップには、トラヴィス・スコット、レディー・ガガ、グリーン・デイ、ポスト・マローン、ミッシー・エリオット、チャーリー・XCX、ミーガン・ジー・スタリオンらヘッドライナーが名を連ねる中、XGは、4月13日、20日の両日に日本人アーティストとして唯一の出演を果たす。XGは、日本人女性アーティストとしては初のヘッドライナーに次ぐ2段目に表記されている。XGは、JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAからなる7人組HIPHOP / R&Bガールズグループで、 2022年3月に1st Single「Tippy Toes」でデビュー。全米ビルボードチャート「Hot Trending Songs Powered by Twitter」で日本人アーティストとして史上初の1位にランクイン、米「Billboard」誌で日本人ガールズグループとしては史上初となる表紙を飾るなどグローバルで数々の快挙を成し遂げており、これまでも「Head In The Clouds Festival」を始め、多くの海外フェスに出演を果たしてきた。2024年は、初となるワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR ”The first HOWL”」を世界約30都市で開催中で、アジア公演で約12万人、北米公演で約5万人を動員。今週からマンチェスター、ロンドン、ベルリン、パリ、ブリュッセル、アムステルダムの6都市でUK&ヨーロッパ地域公演を行っている。今月8日には、2ndミニアルバム『AWE』をリリースし、オリコン「週間アルバムランキング」、Billboard Japanの総合アルバム・チャート「Hot Albums」では共に3位にランクインし、Apple Music Album Chart (Worldwide)Dailyで最高12位、Apple Music Albums Top 200で48の国と地域でランクイン、iTunes Top 100 Pop Albums (Worldwide) で2位、リード曲「HOWLING」が、10の国と地域のYouTube急上昇チャートにランクイン、さらにUS Billboard Rap Digital Song Salesチャートにも日本人女性アーティストとして初ランクインを果たすなど、グローバルで旋風を巻き起している。<リリース情報>XG2nd Mini Album『AWE』配信中=収録曲=1. HOWL2. HOWLING3. SPACE MEETING Skit4. IYKYK5. SOMETHING AIN'T RIGHT6. IN THE RAIN7. WOKE UP REMIXX (FEAT. Jay Park, OZworld, AKLO, Paloalto, VERBAL, Awich, Tak, Dok2)8. IS THIS LOVESpecial Website https://xgalx.com/xg/xg-2ndminialbum/ XG Official Website http://xgalx.com/xg/