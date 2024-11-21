「TOPIX先物」手口情報（21日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限7573枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月21日のTOPIX先物期近（2024年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7573枚だった。
◯2024年12月限（特別清算日：12月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7573( 7573)
ソシエテジェネラル証券 3736( 3736)
ゴールドマン証券 1270( 1270)
バークレイズ証券 1181( 1152)
JPモルガン証券 1136( 1136)
ビーオブエー証券 924( 924)
モルガンMUFG証券 800( 727)
HSBC証券 392( 392)
サスケハナ・ホンコン 388( 388)
みずほ証券 234( 234)
UBS証券 224( 224)
SBI証券 292( 168)
シティグループ証券 120( 120)
広田証券 92( 92)
BNPパリバ証券 159( 57)
SMBC日興証券 48( 48)
日産証券 40( 40)
インタラクティブ証券 40( 40)
野村証券 35( 35)
光世証券 26( 26)
auカブコム証券 10( 0)
◯2025年3月限（特別清算日：3月14日）
取引高( 立会内)
日産証券 9( 9)
ABNクリアリン証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース