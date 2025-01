大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて、世代を超えて愛される「マイメロディ」の50周年と、「クロミ」の20周年アニバーサリーイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party」を開催。

約1年間にわたり、ハーモニーランド全体で「マイメロディ」と「クロミ」のアニバーサリーを盛り上げます☆

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「My Melody & Kuromi Anniversary Party (マイメロディ&クロミ アニバーサリーパーティ) 」

開催期間:2025年1月17日(金)〜12月31日(水)

ハーモニーランドとサンリオピューロランドにて「マイメロディ」と「クロミ」のアニバーサリーを記念した「My Melody & Kuromi Anniversary Party」を約1年間にわたり開催。

アニバーサリーを記念して、新コスチューム姿の「マイメロディ」と「クロミ」が登場します。

「おそろいバースデー」をイメージした、かわいくてクールなおそろいのコスチュームです。

ハーモニーランドの新コスチュームは「マイメロディ」のピンクと「クロミ」の黒を交換。

黒を基調としたコスチュームの「マイメロディ」と、ピンクを基調としたコスチュームの「クロミ」が登場します。

さらに園内のハッピーカフェを「マイメロディ」と「クロミ」仕様に装飾し、限定メニューなどを販売する「My Melody & Kuromi Cafe」として展開。

さらに、限定のフードメニューやオリジナルグッズも発売予定のほか、1年間を通してふたりのアニバーサリーをお祝いする企画が多数予定されています。

「My Melody & Kuromi Anniversary Party」テーマ「おそろいバースデー」

あどけない表情と優しい心で、いつでもほがらかなマイメロディ。

自分の心に正直で、前に進む強さを教えてくれるクロミ。

それぞれの「かわいい」でみんなを笑顔にしてきました。

見た目も考え方も性格も、正反対。

だからこそ支え合って、助け合える。

ふたり一緒なら、もっとずっとかわいい。

2025年は、そんなふたりのアニバーサリーイヤーです。

「かわいい」おそろいバースデー、みんなで一緒にお祝いしませんか?

ハーモニーランドデザインの新コスチュームが登場

ハーモニーランドデザインのアニバーサリーコスチュームが登場。

それぞれのイメージカラーであるピンクと黒を交換し、黒を基調としたコスチュームの「マイメロディ」と、ピンクを基調としたコスチュームの「クロミ」が登場します。

ピューロランドデザインと色違いのデザインなので、それぞれのパークで会ったときに違いを見つけてみるのもおすすめです。

ほかにもアニバーサリーコスチュームを着用したふたりとハイタッチを楽しめるグリーティング(無料)や、マイメロディもしくはクロミと一緒に時間を過ごせる「スペシャルグリーティング」(有料)の開催も予定されています。

限定メニューも楽しめる「My Melody & Kuromi Cafe」オープン

期間: 2025年1月17日(金)〜 終了日未定

場所:ホワイトバーズスクエア ハッピーハーモニープラザ 1F

園内のハッピーカフェを「マイメロディ」と「クロミ」仕様に装飾し、限定メニューなどを販売する「My Melody & Kuromi Cafe」として展開。

「ハッピーカフェ」は、園内ホワイトバーズスクエアのハッピーハーモニープラザ 1Fにあるファストフードショップです。

主にアトラクションを楽しむお子さん連れのファミリーが利用していた「ハッピーカフェ」が、「マイメロディ」と「クロミ」仕様にデコレーションし「My Melody & Kuromi Cafe」として展開することが決定しました!

マイメロディとクロミのぬいぐるみをハート型に飾ったフォトスポットが登場。

シルエット型ミラーなどが設置され、写真や動画撮影も楽しめます。

おそろいバースデーにぴったりな限定フード&グッズが登場

園内飲食店舗では、「My Melody & Kuromi Anniversary Party」限定のメニューが発売されます。

第1弾(1月17日〜)、第2弾(6月頃予定)、第3弾(10月頃予定)でメニューを変えて展開。

ふたりのおそろいバースデーにぴったりなスイーツやフードが楽しめます。

MY MELODY & KUROMI Cafe Terrace 販売メニュー

メニュー・価格:

・Anniversaryソフト(マイメロディ:いちご / クロミ:チョコ)各550円(税込)、(MIX)600円(税込)

・Anniversaryドリンク(マイメロディ:ピーチ / クロミ:グレープ)各600円(税込)

・Anniversaryチュリトス(マイメロディ:ベリー /クロミ:ココア)各700円(税込)

・Anniversaryモンブラン(マイメロディ:いちご / クロミ:チョコ) 各700円(税込)

・Anniversaryランチセット(マイメロディセット / クロミセット)各2,000円(税込)

ロールパンサンドやナゲット、オニオンフライにデザートも楽しめる『Anniversaryランチセット』はランチボックスも付いたお得なメニュー。

『Anniversaryソフト』や、カラフルなチョコレートがトッピングされた『Anniversaryチュリトス』は食べ歩きにもぴったりです。

ソーダとフルーツゼリーの2層がきれいな『Anniversaryドリンク』は2つの味を混ぜながら楽しめます。

『Anniversaryモンブラン』はいちご味のクリームにホワイトチョコレートとドライラズベリーをトッピングした「マイメロディ」のいちご味と、とろけるようなチョコクリームと、トッピングしたパリパリチョコの組み合わせが絶妙な「クロミ」のチョコ味が登場。

対象メニュー1つを注文ごとに、ハート型コースター2種類のうち、好きなものをひとつゲットできます。

ハーベストテーブル販売メニュー

メニュー・価格:

・マイメロディのピンクシュリンプバーガー(ドリンクバー付き) 1,800円(税込)

・クロミのブラックビーフバーガー (ドリンクバー付き) 1,800円(税込)

園内のレストラン「ハーベストテーブル」では、『マイメロディのピンクシュリンプバーガー』と『クロミのブラックビーフバーガー』の2種類が販売されます。

それぞれのイメージカラーのピンクとブラックのバンズが特徴的なハンバーガーに、フライドポテトとサラダとドリンクがセットになったボリューム満点のメニューです。

サーカスキッチン販売メニュー

メニュー・価格:

・Anniversaryプリンアラモード(マイメロディ:ベリーソース / クロミ:チョコソース)各800円(税込)

・Anniversaryアイスクレープ(マイメロディ:いちご / クロミ:チョコ)各900円(税込)

時計台下のファストフード「サーカスキッチン」には、3時のおやつや食後に楽しめる『Anniversaryプリンアラモード』と『Anniversaryアイスクレープ』の2種類が登場。

ハーベストテーブルとサーカスキッチンにて対象メニュー1つを注文ごとにチェキ風カード2種類のうち、好きなものをひとつゲットできます。

「My Melody & Kuromi Anniversary Party」限定のグッズ

発売日:2025年1月17日(金)より随時

種類・価格:

・マイメロディクロミカチューシャ[全2種] 各2,970円(税込)

・マイメロディクロミマスコット[全2種] 各3,850円(税込)

・マイメロディアニバーサリードール 7,150円(税込)

・A4クリアファイル 440円(税込)

・パタパタメモ 550円(税込)

・アクリルキーホルダー[全2種]各1,540円(税込)

・ショッピングバッグ 990円(税込)※2月発売予定

販売場所:サンリオnakayokuショップ

園内ショップでは「My Melody & Kuromi Anniversary Party」限定のグッズを発売。

新コスチュームデザインの『カチューシャ』や『マスコット』はご家族やお友だちと“おそろい”のグッズを身に着けて楽しむのもオススメです。

他にも、50周年を迎えるマイメロディを記念し、高さ約280mmの『マイメロディアニバーサリードール』も登場します。

イラストグッズでは、ワンタッチでお子さまも付けやすい『アクリルキーホルダー』や日常でも使いやすい『A4クリアファイル』や『パタパタメモ』がラインナップ。

軽量でマチ幅もある『ショッピングバッグ』は開け口にファスナーが付いた中が見えにくい仕様で、お土産をいれるのにぴったりです。

グリーティング

実施期間:2025年1月17日(金)〜3月18日(火)

実施時間:11:00〜

実施場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:マイメロディ、クロミ

「マイメロディ」と「クロミ」が「おそろいバースデー」をイメージした新コスチュームをお披露目し、ふたりとハイタッチを楽しめます。

ハーモニーランドではそれぞれのイメージカラーであるピンクとブラックを交換し、黒を基調としたコスチュームの「マイメロディ」と、ピンクを基調としたコスチュームの「クロミ」が登場します。

※キャラクターとの写真撮影や立ち止まっての撮影はできません

50周年を迎える「マイメロディ」と、20周年を迎える「クロミ」を一緒にお祝いできるアニバーサリーイベント。

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドの「My Melody & Kuromi Anniversary Party (マイメロディ&クロミ アニバーサリーパーティ) 」は2025年1月17日より開催です☆

50周年と20周年を一緒にお祝い!サンリオピューロランド「マイメロディ & クロミ アニバーサリーパーティ」 50周年と20周年を一緒にお祝い!サンリオピューロランド「マイメロディ & クロミ アニバーサリーパーティ」 続きを見る

ハローキティとディアダニエルのツリーやきらめく雪のライブショー!ハーモニーランド「クリスマスイベント」 ハローキティとディアダニエルのツリーやきらめく雪のライブショー!ハーモニーランド「クリスマスイベント」 続きを見る

© 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです

※内容は変更になる場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post おそろいバースデーにぴったりな限定フードやグッズ!ハーモニーランド「マイメロディ&クロミ アニバーサリーパーティ」 appeared first on Dtimes.