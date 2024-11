2025年、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」が50周年、「クロミ」が20周年を迎えます。

2025年1月1日から2025年12月31日までの期間を2人のアニバーサリーイヤーとして「一緒なら、もっとずっとかわいい」をテーマに、ふたりらしい特別な1年間が届けられます☆

サンリオ「マイメロディ」50周年/「クロミ」20周年アニバーサリー企画

サンリオが、2025年1月1日から2025年12月31日までの期間、「マイメロディ」の50周年、「クロミ」の20周年を記念したアニバーサリー企画を実施。

2人のアニバーサリーイヤーとして「一緒なら、もっとずっとかわいい」をテーマに、ふたりらしい特別な1年間が楽しめます☆

まずは1月の「マイメロディ」のお誕生日に先駆けて、期間限定で「My Melody Cafe 〜Heartful Party〜」がオープンするほか、PARCO全国5店舗をめぐる「マイメロディ」と「クロミ」の特別展「MY MELODY♡KUROMI ANNIVERSARY PARTY」が実施されます。

また、サンリオピューロランドとハーモニーランドでもアニバーサリーイベントが開催される予定です。

「マイメロディ」と「クロミ」のアニバーサリーイベントをまとめて紹介していきます☆

2025年は、「一緒なら、もっとずっとかわいい」ふたりの“おそろい”アニバーサリーイヤー

多様な「かわいい」を体現するマイメロディとクロミ。

お互いの違いを補完し合う“メロクロ”な関係。

あどけない表情と優しい心で、いつでもほがらかなマイメロディ。

自分の心に正直で、前に進む強さを教えてくれるクロミ。

それぞれの「かわいい」でみんなを笑顔にしてきました。

見た目も考え方も性格も、正反対。

だからこそ支え合って、助け合える。

ふたり一緒なら、もっとずっとかわいい。

2025年は、そんなふたりのアニバーサリーイヤーです。

「かわいい」おそろいバースデー、みんなで一緒にお祝いしませんか?

2025年に50周年を迎えるマイメロディ、20周年を迎えるクロミからのメッセージ

いつもメロディのそばにいてくれたみんなに、ありがとう♡のきもちをつたえたいの♪

クロミちゃんとも、みんなとも、もっとなかよくなれる1ねんになるといいな♡

アタイとKUROMIESにとって、サイコーの1年が始まるよ!

クールでキュートなアタイの魅力を、マイメロに負けないくらいたっくさん届けてくから応援よろしく★

PARCO全国5店舗 特別展「MY MELODY♡KUROMI ANNIVERSARY PARTY」

スケジュール:

【池袋会場】

会場:池袋PARCO 本館7階 PARCO FACTORY

会期:2025年1月10日(金)〜1月27日(月)

主催:PARCO

制作:Juice

協力:サンリオ

2025年1月10日より池袋PARCOでの開催を皮切りに、PARCO全国5店舗をめぐる特別展「MY MELODY♡KUROMI ANNIVERSARY PARTY」の開催が決定!

「ふたりのお祝いパーティ」をテーマに、“メロクロ”のパーティに招待されたような体験ができる体験型の展示会です。

池袋のほかに、札幌、仙台、名古屋、心斎橋での開催が予定されています。

※詳細は12月中旬ごろPARCO ART公式サイト(https://art.parco.jp/)にて発表予定です

「マイメロディ」50周年記念テーマカフェ「My Melody Cafe 〜Heartful Party〜」

スケジュール:

【東京・原宿】BOX cafe&space キュープラザ原宿店

開催期間:2024年12月12日(木)〜2025年1月26日(日)

所在地:東京都渋谷区神宮前6丁目28-6 キュープラザ原宿3階

【愛知・名古屋】kawara CAFE&KITCHEN 名古屋PARCO店

開催期間:2024年12月20日(金)〜2025年1月26日(日)

所在地:愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO南館5階

【大阪・梅田】BOX cafe&space KITTE大阪1号店

開催期間:2025年1月17日(金)〜2025年3月2日(日)

所在地:大阪府大阪市北区梅田3-2-2

【宮城・仙台】BALLER:S イオンモール新利府店

開催期間:2024年12月19日(木)〜2025年2月2日(日)

所在地:宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2階

公式サイト:https://mymelody-50th.theme-cafe.jp

運営:株式会社エルティーアール

「マイメロディ」50周年を記念したテーマカフェ「My Melody Cafe 〜Heartful Party〜」の開催が決定!

2024年12月12日より東京、12月19日より宮城、12月20日より愛知、2025年1月17日より大阪に、期間限定でオープンします。

メニューは全て「マイメロディ」らしいピンクを基調とし「マイメロディからのありがとうの♡(ハート)を届ける」をテーマとしたスペシャル仕様。

ファンへの感謝の気持ちがこもったフォトジェニックなメニューばかりです。

また、オリジナルデザインを使用したオリジナルグッズや特典なども登場します。

マイメロディの50周年を記念したテーマカフェ!My Melody Cafe 〜Heartful Party〜

サンリオピューロランド「My Melody & Kuromi Anniversary Party(マイメロディ&クロミ アニバーサリーパーティ)」

開催期間:2025年1月17日(金)〜12月31日(水)

サンリオピューロランドにて「おそろいバースデー」がテーマのイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party(マイメロディ&クロミ アニバーサリーパーティ)」を開催。

4階には、サンリオピューロランド初の体験型ショップ「My Melody&Kuromi Shop」がオープンします。

ふたりをイメージしたピンク×ブラックのカラーの「おそろい」モチーフが散りばめられた大人っぽい雰囲気の空間で、音や映像などインタラクティブな要素を盛り込んだ「マイメロディ」と「クロミ」の世界に没入できるショップです。

また、「おそろいバースデー」をイメージしたかわいくてクールなおそろいの新コスチュームが登場。

スペシャルグリーティングやバースデーパーティなどでお披露目予定です☆

50周年と20周年を一緒にお祝い!サンリオピューロランド「マイメロディ & クロミ アニバーサリーパーティ」

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「My Melody & Kuromi Anniversary Party in HARMONYLAND」

開催期間:2025年1月17日(金)〜12月31日(水)

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドでは「My Melody & Kuromi Anniversary Party in HARMONYLAND」を開催。

ハーモニーランドでは、「マイメロディ」のピンクと「クロミ」の黒を交換した、サンリオピューロランドと色違いの新コスチュームの「マイメロディ」「クロミ」とのグリーティングが実施されます。

さらに、園内のハッピーカフェを「マイメロディ & クロミ」仕様に装飾し、限定メニューなどを販売する「マイメロディ&クロミカフェ」として展開。

また、園内ショップでは、新コスチュームをイメージしたカチューシャやぬいぐるみなどの限定グッズも発売される予定です☆

それぞれが持つかわいさでみんなを笑顔にしてきた“メロクロ”こと「マイメロディ」と「クロミ」

かわいいふたりの“おそろい”アニバーサリーイヤーに期待が高まります。

サンリオが実施する、「マイメロディ」50周年/「クロミ」20周年アニバーサリー企画の紹介でした☆

マイメロディ&クロミと「心」で通じ合うノンバーバルショー!サンリオピューロランド「びょんわぁ〜beyond words〜」

2025年春オープン!サンリオピューロランド「ワークショップ型新アトラクション」

