広島アグリネットファームは、自社農場で栽培した、フレスタプライべートブランドBimiSmileオリジナルトマト「スイートルビー」の今季初出荷を11月から7月の日程で行います。

広島アグリネットファーム「スイートルビー」

広島アグリネットファームは、自社農場で栽培した、フレスタプライべートブランドBimiSmileオリジナルトマト「スイートルビー」の今季初出荷を11月から7月の日程で行います。

■販売概要

発売日 :2024年11月28日(木)〜

取扱店舗:フレスタ上天満店より順次

■「スイートルビーの特長」

フレスタが本当においしいトマトを求めて、三原市佐木島で丹精込めて作ったオリジナルトマト。

糖度8度以上と高糖度ながら、やわらかく、小さいお子様にも食べやすいトマトです。

スイートルビーの品種は中玉種で糖度の高い「フルティカ種」を養液栽培と特殊なフィルムを使って行う「アイメック農法」で栽培しています。

また、糖度選果機を導入。

1粒1粒糖度を測定し糖度8度以上をクリアしたトマトのみスイートルビーとして販売します。

瀬戸内海に浮かぶ佐木島

一粒一粒糖度を測定

日本野菜ソムリエ協会(所在地:東京都中央区、理事長:福井 栄治)主催の「野菜ソムリエサミット」の特別企画として開催された、「第1回全国ミニトマト選手権」で、広島アグリネットファームが育てた「スイートルビー」は、栄えある【金賞】を受賞しました。

糖度8度以上のスイートルビー

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高糖度でやわらかい!広島アグリネットファーム「スイートルビー」 appeared first on Dtimes.