香ばしいおかきの風味がクセになる！ブルボン「ザクループ」

ブルボンは、“チョコっとザクうま”なクランチチョコレート「ザクループ」を2024年11月26日(火)に新発売します。

ブルボン「ザクループ」

内容量 :46g(個装紙込み)

発売日 :2024年11月26日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :10カ月

「ザクループ」は、粗く砕いたクレープ、全粒粉ビスケットチップ、そして香ばしい砕きおかきをチョコレートと合わせ、ドーム型に成形したクランチチョコレートです。

ザクザク食感と香ばしいおかきの風味がクセになる、とまらないおいしさです。

個包装にしてあり、いつでも好きな時にザクザクと噛みしめるおいしさを楽しめます。

