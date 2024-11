強烈な目つきで圧倒…Stray Kids、新譜のコンセプトフォト第1弾を公開！“8人8色”のHIPHOPスタイル披露

Stray Kidsが新アルバム『SKZHOP HIPTAPE 'HOP'』のコンセプトフォトを公開し、8人8色のHIPHOPスタイルを披露した。

Stray Kidsは11月20日、公式SNSにユニットやグループのコンセプトフォトを公開した。

公開された写真では、Stray Kids特有の魅力に加え、韓国の伝統的な流浪芸能集団“ナムサダン”を再解釈したコンセプトが目を引いた。

メンバーたちは、自信溢れるポーズと強烈な目つきで見る者を圧倒した。大ぶりなアクセサリー、リップピアス、ブラックとホワイトがポイントのトレンディなスタイリングが韓屋(韓国の伝統的な家)の趣と調和し、異色な雰囲気を醸し出した。

『SKZHOP HIPTAPE』は、グループ名の略字「SKZ」にHIP HOPを合わせて作ったもので、公式に定義されていない新ジャンルのように「Stray Kidsだけのジャンル」の楽曲を収録した。

なかでも最初の作品『HOP』は、8人のメンバーが成す和(合)、HIPHOPの「HOP」という2つの意味を持っている。毎作品、自ら曲制作に参加して「Stray Kids」というジャンルを構築してきた彼らが、どんな姿を披露するのか関心が集まる。

(写真提供=JYPエンターテインメント)右上から時計回りにバンチャン、ヒョンジン、リノ、ハン

新アルバムにはタイトル曲『Walkin On Water』をはじめ、『Bounce Back』『U(Feat. TABLO)』『Walkin On Water(HIP Ver.)』『Railway(バンチャン)』『Unfair (フィリックス)』『HALLUCINATION(I.N)』『Youth(リノ)』『So Good(ヒョンジン)『ULTRA(チャンビン)』『Hold my hand(ハン)』『そうして、ゆっくり、2人(スンミン)』(原題)の全12曲が収録された。

アルバムには、バンチャン、チャンビン、ハンで構成されたプロデューシングチーム3RACHAを筆頭に、メンバー全員がクレジットに名を連ねた。

(写真提供=JYPエンターテインメント)右上から時計回りにチャンビン、I.N、フィリックス、スンミン

なお、Stray Kidsの『SKZHOP HIPTAPE'HOP'』は、12月13日14時にリリースされる。

