物理ベースのパズルゲーム！GSE『グーの惑星(TM)2』

GSEは、2D BOYが開発したパズルアドベンチャーゲーム『グーの惑星(TM)』の続編『グーの惑星(TM)2』の日本語パッケージ版を、Nintendo Switch(TM)で2024年11月28日に発売予定で、現在予約受付中です。

GSE『グーの惑星(TM)2』

■対応機種 :Nintendo Switch(TM)

■発売日 :2024年11月28日

■価格 :4,980円(税込5,478円)

■ジャンル :パズルアドベンチャー

■プレイ人数 :【オフライン時(TV/テーブルモード)】1-4

【オフライン時(携帯モード)】1

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/

フランス語/イタリア語/ドイツ語/

スペイン語(スペイン・ラテンアメリカ)/

ポルトガル語(ブラジル)/ポーランド語/ウクライナ語/ロシア語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :2DBOY

■CERO :B

物理が難しく感じられ、どのようにプレイを始めるべきか悩んでいませんか?心配ありません!いくつかの重要なテクニックをマスターすることで、簡単にゲームのコツを掴むことができます。

今回は、その基本的なプレイ方法を紹介します。

さあ、自分の限界に挑戦する準備をしましょう!

■ゲーム紹介

【操作方法】

『グーの惑星(TM)2』には、主に2つの操作方法があります。

1つ目は画面を直接タッチして操作する方法。

2つ目は、Nintendo Switch(TM)のJoy-Con(TM)コントローラーを外して、ボタンやスティックを使って画面を動かす方法です。

Joy-Con(TM)を使う場合、+ボタンまたは-ボタンでいつでも操作ポイントを再センタリングできます。

画面が小さすぎる、または大きすぎると感じたら、LボタンやRボタンを押してズームイン・アウトすることができ、ゲーム体験がさらに向上します。

【ゲーム構成】

ゲームは5つのチャプターで構成されており、それぞれ異なるステージがあります。

ゲームが進むにつれて、ステージの難易度が徐々に上がり、より複雑でチャレンジングなレベルに対応するために、プレイヤーは戦略を調整する必要があります。

【ゲームプレイの仕組み】

『グーの惑星(TM)2』のゲームプレイは非常にシンプルです。

プレイヤーは「グー」と呼ばれる黒い粘着生物を操作して、橋や塔などのさまざまな構造物を構築し、マップの地形を変えていきます。

各ステージの最終目標は、できるだけ少ない「グー」を使って最も効率的で安定した構造物を短時間で作り、できるだけ多くの「グー」をゴールとなる不思議なパイプに導くことです。

「グー」が茂みの中で休んでいることもあるので、すべての「グー」を目覚めさせ、パイプに送ることを忘れないでください。

【データ統計】

各ステージをクリアすると、プレイヤーが集めた「グー」の数、ステージクリアまでの手数、クリア時間などの簡単な統計が表示されます。

この情報をもとに、プレイヤーは自身の構築効率を把握し、より良いスコアに挑戦するモチベーションを高め、ゲームのリプレイ価値を高めます。

また、物理や建築のスキルを習得するための基礎となります。

【マルチプレイヤーモード】

『グーの惑星(TM)2』のオフラインモードは最大4人までの同時プレイをサポートしており、チームワークと効果的なコミュニケーションによってより困難なステージに挑戦できます。

各プレイヤーのJoy-Con(TM)は画面上で異なる色で表示されるため、他のプレイヤーのコントローラーと混同しないよう注意しましょう。

【攻略テクニック1:周囲の看板に注意を払おう】

各ステージにはさまざまな看板が登場します。

グー・ボールに比べると取るに足らないように見えるかもしれませんが、これらの看板は重要な役割を果たします。

看板は物語の進行を示すだけでなく、時にはステージクリアの方法やパイプへの到達手段のヒントを表示することがあります。

これらの看板は非常に重要な情報源です。

【攻略テクニック2:グー・ボールの特性を理解しよう】

各種のグー・ボールにはそれぞれ異なる特性があり、それに応じたプレイ戦略を立てる必要があります。

前作に登場したグーに加え、チーズ型の地形にしか接続できない「地形グー」や、ピクセル風の「グープロダクトホワイト」などの新しい種類のグーも登場します。

さまざまなグーを状況に応じて柔軟に活用することで、ステージクリアの効率が大幅に向上します。

【攻略テクニック3:時間を巻き戻す秘密をマスターしよう】

時折、小さな白い虫が飛んでいるのを見かけることがあります。

もしその姿を見つけたら、とてもラッキーです!軽くタップすると、時間を巻き戻すことができます。

ゲーム中に一息つきたいときもあるでしょう。

この小さな白い虫が、そんな時の心強い味方です!

【攻略テクニック4:現実の物理法則をうまく活用しよう】

ゲーム内にはさまざまなマップがあり、プレイヤーは重力やバランス、構造の強度などの物理的要素を慎重に考慮して、グーの配置や構築戦略を決定する必要があります。

『グーの惑星(TM)2』は実際の物理法則に基づいており、プレイヤーの物理的な論理思考を試します。

創造力と柔軟性を駆使して、構造物の崩壊を回避し、安定性を確保しましょう。

【攻略テクニック5:失敗は成功への第一歩】

時には、十分な数のグー・ボールを集められず、ステージをクリアできないこともあります。

しかし、失敗は成功のもとと言います。

落胆せず、メニューの「リトライ」ボタンを押して、さまざまな構造や方法を試し続け、最も効果的な解決策を見つけるまで挑戦を続けましょう!

【『グーの惑星(TM)2』のストーリー概要】

あれから15年、瞬く間に時は過ぎ、絶滅したと思われていた液体生物「グー」が地震でできた亀裂から再び現れました。

かつて倒産した「グーの惑星株式会社」は復活し、「グーの惑星団体」として再ブランド化。

環境保護を掲げるこの組織は、グー・ボールの回収活動を再開します。

ある日、彼らは水中にフックを降ろし、巨大な生物を引き上げます。

その生物はフックをつかむと、水面から飛び出し、宇宙に向かって火を噴きました。

10万年後、遠く離れた惑星の観測者がその光に引き寄せられ、望遠鏡でその遠い星をじっと見守ります……

