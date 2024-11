サンリオピューロランドにて、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」の50周年と、20周年を迎える「クロミ」のアニバーサリーを記念したイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party」を開催!

唯一無二の存在である「マイメロディ」と「クロミ」のアニバーサリーイヤーを記念し、約1年間にわたりサンリオピューロランド全体でアニバーサリーを盛り上げていきます☆

サンリオピューロランド「My Melody & Kuromi Anniversary Party(マイメロディ&クロミ アニバーサリーパーティ)」

開催期間:2025年1月17日(金)〜12月31日(水)

サンリオピューロランドにて約1年間にわたり実施される、「マイメロディ」の50周年と、20周年を迎える「クロミ」のアニバーサリーを記念したイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party」

「マイメロディ」と「クロミ」のアニバーサリーテーマである「一緒なら、もっとずっとかわいい」 をメインに、「おそろいバースデー」をテーマにしたイベントが多数展開されます。

期間中、アニバーサリーを記念した新コスチュームが登場。

「おそろいバースデー」をイメージした、かわいくてクールなおそろいのコスチュームです。

さらにピューロランドでは4階にピューロランド初の体験型ショップ「My Melody&Kuromi Shop」がオープン。

ふたりをイメージしたピンク×ブラックのカラーの「おそろい」モチーフが散りばめられた大人っぽい雰囲気の空間で、音や映像などインタラクティブな要素を盛り込んだ、「マイメロディ」と「クロミ」の世界に没入できるショップです。

さらに、限定のフードメニューやオリジナルグッズも発売予定のほか、1年間を通してふたりのアニバーサリーをお祝いする企画が多数実施される予定です☆

「My Melody & Kuromi Anniversary Party」テーマ「おそろいバースデー」

あどけない表情と優しい心で、いつでもほがらかなマイメロディ。

自分の心に正直で、前に進む強さを教えてくれるクロミ。

それぞれの「かわいい」でみんなを笑顔にしてきました。

見た目も考え方も性格も、正反対。

だからこそ支え合って、助け合える。

ふたり一緒なら、もっとずっとかわいい。

2025年は、そんなふたりのアニバーサリーイヤーです。

初の体験型ショップ「My Melody&Kuromi Shop」オープン

オープン期間:2025年1月17日(金)〜終了日未定

オープン場所:4F

4階には、ピューロランド初の体験型ショップ「My Melody&Kuromi Shop」がオープン。

ふたりをイメージしたピンク×ブラックのカラーの「おそろい」モチーフが散りばめられた、大人っぽい雰囲気の空間が広がります。

音や映像などインタラクティブな要素を盛り込んだ「マイメロディ」と「クロミ」の世界に没入できるショップです。

ピューロランドデザインの新コスチュームが登場

「おそろいバースデー」をイメージした、かわいくてクールなおそろいの新コスチュームが登場。

「マイメロディ」はピンク、「クロミ」は黒を基調とし、ワンポイントとしてお互いのカラーのリボンがちりばめられています。

ティアラや編み上げデザインなど、ふたりのおそろいポイントを探すのも楽しい☆

新コスチュームは、スペシャルグリーティングやバースデーパーティなどでお披露目予定です。

それぞれのバースデーに合わせたキャンペーンやグッズ&フードなど盛りだくさん

それぞれのバースデー時期に合わせたキャンペーンも実施予定。

「マイメロディ」の誕生日にあわせ「My Melody 50th Anniversary メロメロ♡バースデーイルミネーション」が上演されます。

さらに、同期間のピューロランドのクローズアナウンスを「マイメロディ」が担当するほか、バースデーグリーティングの実施や、限定のグッズ・フードの販売などが予定されています。

10月31日の「クロミ」の誕生日にあわせた限定のイルミネーションショーやバースデードールの発売、バースデーライブなどの企画も9〜10月に予定。

「My Melody & Kuromi Anniversary Party」のビジュアルを使用したグッズや、ふたりをイメージしたカラーのカレーや初登場の「マイメロディ」と「クロミ」のマシュマロがのったアニバーサリーケーキといったイベント期間限定のフードメニューも登場予定です。

My Melody 50th Anniversary メロメロ♡バースデーイルミネーション

開催期間: 2025年1月17日(金)〜3月31日(月)

開催時間:約10分

開催場所:1F ピューロビレッジ

1月18日に迎える「マイメロディ」の誕生日にあわせ「My Melody 50th Anniversary メロメロ♡バースデーイルミネーション」を上演。

映像で出演する「マイメロディ」と共に約10分にわたりイルミネーションを楽しむことができます。

50周年を迎える「マイメロディ」と、20周年を迎える「クロミ」を一緒にお祝いできるアニバーサリーイベント。

サンリオピューロランドにて2025年1月17日より約1年間にわたり開催される「My Melody & Kuromi Anniversary Party(マイメロディ&クロミ アニバーサリーパーティ)」の紹介でした☆

