■『第66回 輝く！日本レコード大賞』は、TBS系で12月30日17時30分から22時まで生放送

【画像】Number_i『第66回 輝く！日本レコード大賞』特別賞を受賞で感謝

Number_i公式X（旧Twitter）が、『第66回 輝く！日本レコード大賞』の特別賞を受賞したことを報告。感謝をポストした。

公式Xは

「『第66回 輝く！日本レコード大賞』にて『特別賞』を受賞いたしました。ありがとうございます！」

とポスト。

「おめでとうございます」
「紅白に続いてすごい！」
「素晴らしいお知らせが続きますね」

などといった祝福の声が殺到している。

年末恒例の『第66回 輝く！日本レコード大賞』は、TBS系で12月30日17時30分から22時まで、4時間半にわたる生放送で届けられる。

番組情報

TBS系『第66回 輝く！日本レコード大賞』
12/30（月）17:30～22:00

『第66回 輝く！日本レコード大賞』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/recordaward/

Number_i OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/number_i