Number_iが『第66回 輝く！日本レコード大賞』特別賞を受賞し感謝の言葉をポスト！祝福の声も相次ぐ
■『第66回 輝く！日本レコード大賞』は、TBS系で12月30日17時30分から22時まで生放送
【画像】Number_i『第66回 輝く！日本レコード大賞』特別賞を受賞で感謝
Number_i公式X（旧Twitter）が、『第66回 輝く！日本レコード大賞』の特別賞を受賞したことを報告。感謝をポストした。
公式Xは
「『第66回 輝く！日本レコード大賞』にて『特別賞』を受賞いたしました。ありがとうございます！」
とポスト。
「おめでとうございます」
「紅白に続いてすごい！」
「素晴らしいお知らせが続きますね」
などといった祝福の声が殺到している。
年末恒例の『第66回 輝く！日本レコード大賞』は、TBS系で12月30日17時30分から22時まで、4時間半にわたる生放送で届けられる。
番組情報
TBS系『第66回 輝く！日本レコード大賞』
12/30（月）17:30～22:00
『第66回 輝く！日本レコード大賞』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/recordaward/
Number_i OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/number_i