「セールスデザイン講座」代表の上野 健二は、セールスデザイナーの育成を支える一般社団法人セールスデザイナー認定協会を立ち上げ。「SD Pro セールスデザイナー検定」を2024年11月18日より開始。

セールスデザイン講座「SD Pro セールスデザイナー検定」

「セールスデザイン講座」代表の上野 健二は、セールスデザイナーの育成を支える一般社団法人セールスデザイナー認定協会を立ち上げ、「SD Pro セールスデザイナー検定」を2024年11月18日より開始しました。

一般社団法人セールスデザイナー認定協会はセールスデザイナーの実力を示す認定ランクを定め、付与します。

認定ランクは協会が認可する「SD Pro セールスデザイナー検定」を受けることで取得出来ます。

「SD Pro セールスデザイナー検定」は現在セールスデザイン講座ワークスに入会した方のみ受けることができます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 中小企業の業績アップに特化!セールスデザイン講座「SD Pro セールスデザイナー検定」 appeared first on Dtimes.