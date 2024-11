自動ゴミ収集ステーション搭載！エコバックス「DEEBOT N20 MAX PLUS」

エコバックスは、2024年11月21日より新製品「DEEBOT N20 MAX PLUS」を正式販売価格79,800円(税込)にて発売します。

この製品は、N20シリーズの進化モデルであり、お買い求め易い価格帯ながら機能性に優れた、非常に高いコストパフォーマンスを提供。

エコバックス「DEEBOT N20 MAX PLUS」

正式販売価格:79,800円(税込)

カラー :ホワイト・ブラック

発売日 :2024年11月21日(木)

「DEEBOT N20 MAX PLUS」は、そのN20シリーズをさらに進化させた最新モデルで、より強力な吸引力と優れた機能をお買い求め易い価格帯で実現しました。

■製品の主な特長

1. ごみ収集は手間いらず、捨てるときも清潔

DEEBOT N20 MAX PLUSは、マルチサイクロン自動ゴミ収集ステーションを搭載しており、ごみ収集が非常に手間いらず、本機が集めたゴミを26,000Paの強力な吸引力で、ステーション内に自動的に収集します。

そして、4段階のろ過システムを採用しており、ホコリや微細な粒子の拡散を防ぎ、排気もクリーンに保ちます。

4段階ろ過システム

さらに、バックレス設計によりダストバッグが不要なので、環境にも優しく経済的です。

ゴミ捨ての際も、ボタン一つでダストコンテナを取り外せるため、手を汚す心配がありません。

サイクロン式の自動集塵ステーション

2. シリーズ最強の吸引力で効率的な掃除を

本体は10,000Paのハイパワー吸引力を備えており、効率的な清掃を実現します。

高価なハイエンドモデルに匹敵する強力な吸引力で、フローリングやカーペット上のゴミやホコリを効率的に吸い取ります。

吸引力のロスを最小限に抑え、床の隅々までしっかりと清掃します。

また、5,200mAhのバッテリーを搭載していることで、最大350分連続稼働も可能です。

一回の充電で部屋全体を徹底的に掃除できます。

10,000Pa ハイパワー吸引力

3. 毛髪の絡みを防止する最新技術を搭載

DEEBOT N20 MAX PLUSは、最新のZeroTangle 2.0テクノロジーを搭載。

これは、ブラシに髪の毛が絡まるのを防ぐ技術で、3重のV字構造を採用し、髪の毛が絡まりにくい45°のV字型ブラシで髪の毛を持ち上げ、V字型スパイラル構造により髪の毛を中央に寄せ集め、V字型コームで絡まりをスムーズに解きほぐします、髪の毛やペットの毛がブラシに巻き付くのを効果的に防止します。

その結果、清掃の作業効率を99.8%(※)に維持し、お手入れの手間を大幅に軽減します。

ブラシのメンテナンスが簡単になることで、掃除機の性能を常に最大限に引き出すことができます。

ペットを飼っているご家庭や、長い髪の毛が多い環境でも、安心して使用できます。

※同社の実験データに基づきます。

実際の数値は環境条件などにより変動します。

ZeroTangle 2.0テクノロジー

4. 自動で賢く部屋全体をお掃除

TrueMappingテクノロジー

TrueMappingテクノロジーを採用し、部屋の間取りを高速かつ正確にマッピング。

わずか8分(※)で最大100平方メートルのエリアを分析し、効率的な清掃経路を自動的に計画します。

さらに、搭載しているセンサーによって正確な距離を測って障害物を回避。

もちろん、階段などの段差を避けて落下することも防ぎ、安全に清掃を実現します。

カーペットを検知すると、自動的に吸引力をアップさせるため、吸引力も心配無用です。

スマートフォンアプリ「ECOVACS HOME」を使えば、掃除のスケジュール設定やエリア指定、吸引力の調整など、細やかなコントロールが可能です。

Apple Watchやウィジェットからの操作にも対応しており、手軽にロボット掃除機を管理できます。

※同社の実験データに基づきます。

5. 使いやすいアプリで簡単操作

専用アプリでラクラク操作

ユーザーの利便性を重視し、スマートフォンから簡単に操作できるアプリを提供しています。

アプリ「ECOVACS HOME」を使用すれば、初期設定や清掃スケジュールの設定、吸引力や水量の調整、特定エリアの清掃など、直感的に操作できます。

さらに、ウィジェットやApple Watchにも対応しており、アプリを立ち上げなくても主要な操作が可能です。

音声アシスタントやスマートスピーカーとの連携もサポートしており、ハンズフリーでの操作も実現しています。

6. お手頃価格で高性能

ハイエンドモデルにしかない機能を数多く搭載しながらも、お手頃な販売価格を実現。

10,000Paの強力な吸引力、ZeroTangle 2.0テクノロジー、マルチサイクロン自動ゴミ収集ステーションなど、高性能な機能を備えつつ、価格は79,800円(税込)と非常にコストパフォーマンスに優れています。

初めてロボット掃除機を購入する方や、高機能なモデルをお手頃な価格帯で手に入れたい方にとって、最適な選択肢になります。

■製品仕様

DEEBOT N20 MAX PLUS(ブラック)

DEEBOT N20 MAX PLUS(ホワイト)

製品仕様

■エコバックスについて

■主な販売店

下記の家電量販店、ECサイトなどで販売します。

