ピエール・エルメ・パリ コラボ！ホンダモビリティ南関東「ホンダ クリスマスフェア」

ホンダモビリティ南関東は、2024年11月23日(土)より、新車161店舗、中古車30店舗、合計191店舗において、世界的に有名なパティスリー「ピエール・エルメ・パリ」とコラボレーションしたキャンペーン「ホンダ クリスマスフェア」を開催します。

ホンダモビリティ南関東「ホンダ クリスマスフェア」

今回のクリスマスフェアは、マカロンのほか「オート・パティスリー(高級菓子)」で世界的な知名度を誇る「ピエール・エルメ・パリ」とのオリジナルコラボレーション企画で、オリジナルクリスマスケーキ・マカロンが用意されます。

クリスマスフェアは「商談プレゼント」の他、ご成約いただいた方の中から抽選で当たる特別企画を2回の期間に分けて用意されています。

開催期間と内容は以下の通り。

■商談プレゼント

期間中ホンダモビリティ南関東各店舗にてご商談された方にプレゼント

フェア実施期間 2024年11月23日(土)〜12月23日(月)

プレゼント内容 オリジナルデザイン クランチチョコレート

(クラクラック 2種2個詰合せ)

※プレゼントはお一組様あたり1個とさせていただきます。

※プレゼントの数には限りがあるので、品切れの際はご容赦ください。

オリジナルデザイン クランチチョコレート

※写真はイメージです

■第1弾特別企画「限定1,000個 チーズケーキ セレクト プレゼント」

第1弾期間中にご成約いただいた方の中から抽選で1,000名様にプレゼント

第1弾特別企画 キャンペーン期間:2024年11月23日(土)〜12月8日(日)

プレゼント内容:ピエール・エルメ・パリ チーズケーキ セレスト

※商品の到着は12月23日頃を予定しています。

ピエール・エルメ・パリ チーズケーキ セレスト

※写真はイメージです

■第2弾特別企画「限定500個 マカロン12個詰め合わせ プレゼント」

第2弾期間中にご成約いただいた方の中から抽選で500名様にプレゼント

第2弾特別企画 キャンペーン期間:2024年12月9日(月)〜12月23日(月)

プレゼント内容:ピエール・エルメ・パリ マカロン12個詰め合わせ

※商品の到着は2025年1月末頃を予定しています。

ピエール・エルメ・パリ マカロン12個詰め合わせ

※写真はイメージです

キャンペーンの詳細はこちら: https://www.hondamobility-minamikanto-campaign.com/lp/2411xmasfair/

■ピエール・エルメ・パリについて

21世紀のパティスリー界を先導する第一人者で、ヴォーグ誌から“パティスリー界のピカソ”と称賛されたピエール・エルメが主宰するブランド。

1998年に東京赤坂のホテルニューオータニ内に初出店し、現在はパリ、ストラスブール、ニース、ロンドン、モナコ、ドーハ、東京、横浜、名古屋、神戸、京都、香港、バンコクなどに事業展開している。

ピエール・エルメ・パリ

Webサイト: https://www.pierreherme.co.jp/

ピエール・エルメ

