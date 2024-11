スタッズを施したレザードッグカラー！TIVO＆TITO『ダイアローグス・マーケット2024 / Winter』出店

TIVO&TITOは、2024年11月29日(金)〜12月1日(日)に開催される『ダイアローグス・マーケット2024 / Winter』に出店します。

TIVO&TITO『ダイアローグス・マーケット2024 / Winter』出店

日程:2024年11月29日(金)〜12月1日(日)

時間:11月29日(金) 12:00〜19:00

11月30日(土) 11:00〜19:00

12月1日(日) 11:00〜18:00

場所:LIGHT BOX STUDIO 東京都港区南青山5-16-7

企画:shokolatt 鶴本 晶子

主催:SEMPRE

来場の際はマイバッグをご持参ください。

■TIVO&TITOとは

愛犬&愛猫は大切な家族です。

愛する犬や猫と共に、お洒落を楽しみながら、丁寧で穏やかな日常を送れる商品を提案しています。

犬や猫とのペアルックをさりげなく楽しんだり、時には思いっきり一緒におめかしをして出かけたり、そんな特別な時間を彩るお手伝いができたら嬉しいです。

またオンライン販売や催事の活動を通して、動物に関する問題に向き合い、賛同できる団体への協力や寄付をしていく予定です。

『ダイアローグス・マーケット2024 / Winter』ではスタッズを施した新作のレザードッグカラー(犬用首輪)を販売します。

レザーはイタリアのトスカーナ州で製造されたものを使用しています。

オイルがしっかり入ったバケッタ製法のため、使い込むほどに自然な艶が出てきます。

使用したスタッズはアメリカの老舗メーカーより仕入れたものと、イタリア製のカラフルでポップなスタッズの2種類です。

一部のアメリカンスタッズの商品はイニシャルなどをお入れすることが可能です。

またオンラインサイト未掲載のペア蝶ネクタイの限定カラーを販売します。

サイズ選びにご不安な方へ、採寸方法やサイズのご相談が可能です。

TIVO&TITO レザードッグカラー(1)

TIVO&TITO レザードッグカラー(2)

TIVO&TITO ペア蝶ネクタイ限定カラー

