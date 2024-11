映画、漫画、アニメなど大抵のコンテンツには、著作権者に無断で転載した「海賊版」が存在します。ほとんどの国で違法とされている海賊版について尋ねたノルウェーの意識調査で、30歳未満の若者の半数が「お金を節約するために海賊版を見るのは問題ないと思っている」と答えたことがわかりました。1 av 3 mener det er greit å kjøpe falske varer - Velgekte

https://www.velgekte.no/artikler/1-av-3-mener-det-er-greit-a-kjope-falske-varerVelgEkte - rapport - Holdninger, forståelse og atferd ny 18-nov-2.pdf(PDFファイル)https://www.velgekte.no/artikler/1-av-3-mener-det-er-greit-a-kjope-falske-varer/_/attachment/inline/8c4c44b0-e34e-4992-a71e-1cc32c4aebd0:c1829a325b737bf143b673ca25b3ec2a66055517/VelgEkte%20-%20rapport%20-%20Holdninger,%20forst%C3%A5else%20og%20atferd%20ny%2018-nov-2.pdfHalf of Young Norwegians Say Online Piracy Is an Acceptable Way to Save Money * TorrentFreakhttps://torrentfreak.com/half-of-young-norwegians-say-online-piracy-is-an-acceptable-way-to-save-money-241119/15歳以上の回答者1411人を対象とした調査で、「お金を節約するために違法コンテンツ(音楽、映画、テレビ番組など)を利用するのは問題ないと思いますか」という質問に、30歳未満のノルウェー人の半分が「同意する」と答えました。内訳は、「強く同意する」が21%、「部分的に同意する」が29%でした。「節約のためなら海賊版を見てもよい」と思う人は高齢になるほど減り、45歳から59歳では賛成が合計21%で反対が合計77%、60歳以上では賛成が9%で反対が86%となりました。人口全体で見ると、「強く同意する」あるいは「部分的に同意する」と答えた人は全体の31.5%で、「全く同意しない」あるいは「部分的に同意しない」と答えた人は全体の64.8%となり、全体としてはおおむね否定的であることがわかっています。より詳しく、「合法的なコンテンツは高すぎるので違法コンテンツを見てもいいと思うか?」と問うた質問では、「同意」が合計33.8%、「同意しない」が合計62.5%となり、少しだけ「同意」に寄った意見となることがわかりました。特に違法コンテンツを意図的に利用したと答えた人に絞った結果では、利用した理由として「合法コンテンツよりお金がかからないから」と答えた人が約40%いたとのことです。また「コンテンツが合法か違法かを気にしますか?」との質問には、全体の78.2%の人が「部分的に気にする」あるいは「強く気にする」と答え、18.2%の人が「部分的に気にしない」あるいは「全く気にしない」と答えていますが、30歳未満の若者では「気にする」の割合が61%、「気にしない」の割合が33%になります。このほかにも、「合法的なコンテンツがない場合は違法コンテンツを利用してもよい」と思っている人が全体のうち46.6%、違法コンテンツを使用することがクリエイティブ産業にダメージを与えることを理解している人が71.2%いたこともわかっています。海賊版の拡散を減らすことに尽力しているノルウェー特許庁管轄のウェブサイト「Velgekte」はこの調査結果を受けて「テレビ番組を見る場合でも、サッカーの試合を見る場合でも、海賊版サービスを使用することは違法です。ここノルウェーで捕まると、罰金と投獄の両方が科される可能性があります」と警告しました。