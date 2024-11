キルスウィッチ・エンゲイジが、約5年半ぶり・通算9作目となるオリジナル・スタジオ・アルバム『ディス・コンシクェンス』を2025年2月19日にリリースする。キルスウィッチ・エンゲイジは、ジェシー・リーチ(ヴォーカル)、アダム・デュトキエヴィッチ(ギター)、ジョエル・ストローゼル(ギター)、マイク・ダントニオ(ベース)、ジャスティン・フォリー(ドラムス)からなるアメリカ・マサチューセッツ州出身の5人組。ヘヴィ・メタルとハードコアを融合させたメタルコアの頂点に君臨するバンドで、2000年代、その出身地名から「MA(マサチューセッツ)メタル」という呼称が生まれるほどの大きなムーヴメントの中心にいた存在である。先述のとおり、2005年、2014年、2019年の3度にわたりグラミー賞「ベスト・メタル・パフォーマンス」部門にノミネート。さらに、2006年発表のアルバム『アズ・デイライト・ダイズ』のセールスはアメリカ国内で100万枚を超え、プラチナ・ディスクにも認定された。

リリース情報







『THIS CONSEQUENCE』ディス・コンシクェンス発売日:2025年2月19日(水)形態:CD/配信(※アルバム配信は2月22日(土)リリース)予約受付ページhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICP-65629.html1. Abandon Us / アバンダン・アス2. Discordant Nation / ディスコーダント・ネイション3. Aftermath / アフターマス4. Forever Aligned / フォエヴァー・アラインド5. I Believe / アイ・ビリーヴ6. Where It Dies / ホエア・イット・ダイズ7. Collusion / コリュージョン8. The Fall of Us / ザ・フォール・オブ・アス9. Broken Glass / ブロークン・グラス10. Requiem / レクイエム